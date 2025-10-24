Murió Gerardo Taracena, actor de ‘Apocalypto’ y ‘Narcos’. Tenía 55 años

La industria del cine y la televisión en México está de luto tras la muerte del actor Gerardo Taracena, una figura reconocida por su trabajo en producciones nacionales e internacionales. El fallecimiento del intérprete ocurrió el 31 de enero de 2026, a los 55 años, y fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que expresó públicamente sus condolencias a familiares, amigos y colegas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas de su muerte. La familia del actor ha optado por mantener la información en el ámbito privado, una decisión que ha sido respetada por el gremio artístico y por distintas instituciones del medio cultural.

Tras conocerse la noticia, actores, directores y seguidores manifestaron mensajes de despedida en redes sociales, destacando no solo su talento, sino también su compromiso con el oficio y su carácter reservado. Diversas voces del medio coincidieron en señalar que Taracena fue un artista que privilegió el trabajo constante por encima de la exposición mediática.

La ANDA subrayó su legado artístico y recordó su aportación al cine mexicano contemporáneo, especialmente en producciones que lograron trascender fronteras. Su muerte representa una pérdida significativa para el panorama audiovisual, en el que dejó una huella discreta pero firme.

Un repaso por la carrera de Gerardo Taracena

Taracena construyó una carrera sólida y diversa, marcada por su presencia física, disciplina escénica y una notable capacidad para interpretar personajes complejos. Su nombre alcanzó proyección internacional gracias a su participación en la película Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, donde encarnó a uno de los antagonistas más recordados del filme. Ese papel le permitió abrirse camino en producciones de gran alcance fuera de México.

Además de su trabajo en cine, Gerardo Taracena tuvo una trayectoria constante en teatro y televisión. Participó en series y películas como Man on Fire, The Mexican, Sin nombre y Narcos: México, consolidándose como un actor de reparto fuerte, versátil y respetado dentro de la industria. Paralelamente, fue bailarín profesional, formación que influyó notablemente en su expresividad corporal y en la construcción de sus personajes.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí