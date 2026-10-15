Murió Germán Quintero, actor de ‘Pasión de gavilanes’ y ‘Escobar, el patrón del mal’

El actor que había cumplido 72 años el pasado 10 de agosto, falleció este jueves 15 de octubre, según lo informó Caracol Televisión en su página digital.

El bogotano, que participó en producciones como ‘El Libertador’, en el 2020; ‘Pasión de Gavilanes’, en el 2021, y ‘Escobar, el patrón del mal’, en el 2012, habría fallecido por “complicaciones de salud” según una fuente cercana a la familia le confirmaron a el diario El Tiempo.

En redes sociales, Alejandra Quintero Sinisterra, fotógrafa y sobrina del actor, mencionó en su cuenta oficial: "Inmortal, único e intransferible. 1956-2026″.

¿Quién era Germán Quintero?

El actor que remplazó al cubano Jorge Cao, como el abuelo Martin Acevedo en la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’, tuvo una amplia trayectoria tanto en teatro, como en televisión y cine.

Su debut en televisión ocurrió en 1984, cuando hizo parte de la serie ‘El Bogotazo’, inspirada en los hechos históricos del 9 de abril de 1948 en la capital. En esa misma época comenzó en la pantalla su hermana, la actriz Talú Quintero, famosa por su rol de Margarita, mamá de Armando Mendoza, en ‘Yo soy Betty la fea’.

‘Sueños y espejos’, ‘Cara o sello: Dos rostros de mujer’, ‘Pecados capitales’, ‘Mesa para tres’, ‘La saga, negocio de familia’, ‘El baile de la vida’, ‘Montecristo’, ‘La marca del deseo’ y ‘Doña Bella’, figuran dentro de las producciones de televisión que lo tuvieron en sus créditos.

En cine estuvo en películas como ‘La milagrosa’, en el 2008; ‘Gente de bien’, en 2014, y ‘Sin mover los labios’, en el 2017.

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