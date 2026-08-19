Murió ‘Gordito Sushi’, el influenciador que se hizo viral como Ryu de ‘Street Fighter’

Danilo Palomino, conocido en redes sociales como ‘Gordito Sushi’ y ‘Ryu de Guayaquil’, murió a los 39 años. El creador de contenido alcanzó reconocimiento internacional por un video en el que apareció caracterizado como Ryu, personaje del clásico videojuego de luchas ‘Street Fighter’.

La noticia de su fallecimiento se conoció este lunes 17 de agosto, un día después de su muerte, ocurrida en la vivienda que compartía con su familia en el sector de Sopeña, al sur de Guayaquil, Ecuador.

¿Qué se sabe sobre la muerte de ‘Gordito Sushi’?

Hasta el momento, las circunstancias exactas del deceso de Danilo Palomino no han sido establecidas oficialmente. Sin embargo, de acuerdo con información entregada por sus familiares a medios locales, el ecuatoriano sufrió un accidente doméstico después de resbalarse en su vivienda.

Debido a los golpes que sufrió, entre ellos uno en la cabeza, ‘Gordito Sushi’ recibió atención médica y posteriormente regresó a casa para continuar con su recuperación. No obstante, en la tarde del domingo 16 de agosto, su madre, Rosa Sánchez, y su tía, María Celeste Sánchez, lo encontraron sin vida en su habitación. Personal de Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo alrededor de las 7:00 de la noche.

En charla con los medios de comunicación, familiares de Danilo Palomino plantearon la posibilidad de que hubiera sufrido un episodio epiléptico y que, como consecuencia, se hubiera golpeado la cabeza. Sin embargo, esta versión corresponde a una presunción de sus allegados y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades como la causa de su fallecimiento.

Así nació ‘Gordito Sushi’

Danilo Palomino se convirtió en un personaje reconocido de internet a mediados de 2011, cuando apareció en una convención de anime en Guayaquil vestido como Ryu, protagonista de ‘Street Fighter’.

Una entrevista realizada durante aquel evento fue publicada en YouTube y rápidamente comenzó a circular entre los usuarios. En las imágenes, ‘Gordito Sushi’ hablaba sobre el personaje y realizaba movimientos de artes marciales mientras lucía el característico traje blanco de Ryu, con guantes y una cinta roja en la cabeza.

El video convirtió a Danilo en uno de los primeros fenómenos virales de la cultura geek ecuatoriana. Su popularidad posteriormente lo llevó a participar en convenciones, entrevistas y comerciales, además de aparecer en producciones de televisión de Ecuador.

‘Gordito Sushi’ y su reconocimiento Guinness World Records

El impacto de aquel video llegó incluso a Guinness World Records. En 2016, Danilo Palomino fue reconocido en la categoría del cosplayer de ‘Street Fighter’ con el video más visto en YouTube, un registro que correspondía a ‘Gordito Sushi (Ryu) OFFICIAL’, que para entonces acumulaba 1.466.760 reproducciones.

Con el paso de los años y hasta el último de sus días, el personaje de Ryu permaneció ligado a su identidad pública y lo convirtió en una figura reconocible dentro de la comunidad de anime, videojuegos y cosplay de Ecuador.

El martes 18 de agosto, familiares, amigos, seguidores y miembros de la comunidad geek se reunieron para darle el último adiós a ‘Gordito Sushi’. Sus restos fueron velados en Parque de la Paz, en La Alborada, y posteriormente se realizó su sepelio en Guayaquil.

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