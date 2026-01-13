Murió Guy Moon, compositor de ‘Los padrinos mágicos’, ‘Jhonny Bravo’ y otras series animadas

El mundo de la animación y la televisión está de luto por la muerte de Guy Moon, compositor estadounidense reconocido por crear la música de exitosas series animadas como Los padrinos mágicos, Danny Phantom, Vaca y Pollito y Johnny Bravo, producciones que marcaron a varias generaciones de televidentes.

La noticia de su fallecimiento se confirmó en horas recientes y generó múltiples reacciones entre colegas, seguidores y fanáticos de la animación, quienes recordaron su legado musical y la huella que dejó en producciones que marcaron a varias generaciones.

¿Quién era Guy Moon?

Fue un compositor, músico y productor musical nacido en Estados Unidos, especializado en la creación de bandas sonoras para televisión animada. A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las figuras más influyentes en la música para series infantiles y juveniles.

Su nombre está estrechamente ligado a Nickelodeon, canal para el que compuso la música de producciones icónicas como Los padrinos mágicos (The Fairly OddParents), una de las series animadas más longevas y exitosas de la señal. Su trabajo fue clave para definir el tono cómico y dinámico de la serie.

Además, Guy Moon participó en la creación musical de otros títulos ampliamente recordados como Danny Phantom, Johnny Bravo y Vaca y Pollito, aportando un estilo reconocible, enérgico y versátil que se adaptaba a distintos tipos de narrativas animadas.

A lo largo de su trayectoria, fue valorado por su capacidad para crear melodías memorables que trascendieron la pantalla, convirtiéndose en parte fundamental de la identidad de estas producciones y en un referente dentro de la industria de la animación televisiva.

¿De qué murió Guy Moon?

De acuerdo con la información confirmada por medios estadounidenses, Guy Moon falleció el 8 de enero de 2026, a los 63 años, tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Los Ángeles.

El compositor sufrió heridas de gravedad a causa del impacto y, pese a la atención médica recibida, no logró sobrevivir a las lesiones. Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles oficiales sobre las circunstancias específicas del accidente.

La noticia de su muerte provocó mensajes de despedida y reconocimiento por parte de fanáticos y profesionales del medio, quienes destacaron la importancia de su obra y el impacto duradero de su música en la historia de la animación televisiva.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí