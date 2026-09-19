Murió hija de influenciadora y futbolista colombianos: así confirmaron la noticia

La creadora de contenido Melisa Gutiérrez y el futbolista Jordan García informaron en las últimas horas la muerte de su hija, quien había nacido días atrás. La noticia fue comunicada directamente por la influenciadora a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías junto a su pareja y un mensaje dedicado a la bebé.

La noticia se conoce después de varios meses de expectativa por la llegada de la niña. En ese tiempo, la influenciadora había compartido con sus seguidores distintos momentos relacionados con su embarazo y la ilusión que tenía por convertirse en madre junto al arquero colombiano. La pareja anunció públicamente que esperaba una niña el pasado 19 de julio.

Así confirmó la influenciadora Melisa Gutiérrez la muerte de su hija

El viernes 18 de septiembre, la figura de redes sociales publicó un carrusel de fotografías en Instagram con imágenes tomadas durante su permanencia en el hospital. En una de ellas aparece recostada en una camilla, mientras Jordan García se acerca para besarla y sostiene su vientre. En otra parte de la publicación se observa a la recién nacida en una cuna hospitalaria, con su rostro cubierto.

Junto a las fotografías, la caleña de 27 años escribió un mensaje de despedida en el que habló del amor que alcanzó a sentir por su hija y de su fe:

“Te amamos mucho princesita, cuídanos y guíanos siempre a tu papi y a mí, lo mejor que me pasó fuiste tú sin duda. Feliz de poder haberte conocido. Le pedí mucho a Dios que mi bebé le sirviera a él y bueno, solo él sabe nuestro destino”.

En otra publicación, Melisa Gutiérrez resumió el momento con una frase dirigida a sus seguidores: “Nuestro angelito nos va a cuidar siempre”. La creadora de contenido también mostró posteriormente la urna en la que fueron depositadas las cenizas de la niña, acompañada de una Biblia y una fotografía.

De acuerdo con la información que se conoce, la bebé nació el 9 de septiembre mediante una cesárea. La influenciadora explicó que, después del nacimiento, permaneció durante dos días en una unidad de cuidados intensivos y que posteriormente regresó a su casa. “Nunca me imaginé que en el posparto iba a estar sin mi bebé”, expresó la vallecaucana, quien también fue aspirante a la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘.

Además, Melisa Gutiérrez recordó que pudo tener a la niña en sus brazos y mencionó que había heredado algunos rasgos físicos de su padre, entre ellos la nariz y la boca.

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Hasta el momento, la pareja no ha informado públicamente cuál fue la causa del fallecimiento. Melissa sí se refirió a la complejidad que vivió durante el nacimiento y aseguró: “Casi me quedo sin vida, y daría mi vida por volver a ver a mi hija”.

Jordan García, por su parte, acompañó a su pareja durante el video y habló sobre la importancia de que los hombres apoyen a sus parejas cuando atraviesan una situación de este tipo. El futbolista tiene 21 años, fue integrante de la Selección Colombia Sub-20 y actualmente pertenece al Atlante de México, equipo al que llegó a préstamo desde el Club León en agosto de este año.

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La publicación tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja, quienes rápidamente dejaron mensajes de solidaridad. Entre las reacciones hubo palabras de acompañamiento, condolencias y referencias a la bebé como un “angelito”, además de mensajes en los que los internautas aseguraron estar junto a la influenciadora Melissa y Jordan durante este momento.

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