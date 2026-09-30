Murió hija del actor Chad Lowe a los 13 años: “Profundamente desconsolados”

La familia del actor estadounidense Chad Lowe está pasando por uno de los momentos más duros de su vida tras la inesperada pérdida de su hija Fiona Hepler Lowe, quien falleció a los 13 años. La noticia fue confirmada el martes 29 de septiembre por la propia familia a través de un comunicado enviado a la revista People, donde compartieron el inmenso dolor que deja la partida de la joven.

"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona. Una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar. Sus hermanas la adoraban y sus padres la querían muchísimo. De hecho, era la luz de nuestras vidas”, mencionaron.

¿De qué murió Fiona Hepler Lowe, hija del actor Chad Lowe?

Tras confirmar la noticia del fallecimiento, los padres de Fiona solicitaron respeto y privacidad mientras enfrentan este difícil momento de duelo. “Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en este momento”. Además, la familia aprovechó la ocasión para mencionar la línea 988 de Estados Unidos, un recurso importante para quienes están lidiando con problemas de salud mental. “Si usted o alguien que conoce está lidiando con problemas de salud mental, comuníquese con la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis (988) llamando o enviando un mensaje de texto al 988”.

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Aunque no se ha confirmado de manera oficial la causa de la muerte de la adolescente, al parecer y según ese mensaje, Fiona habría atravesado alguna situación relacionada con su salud mental. Usuarios en redes sociales han dejado mensajes de condolencias tras la inesperada noticia: “Elevo a tu familia en mis oraciones y les envío luz. He seguido sus aventuras por aquí y los abrazo a todos en este momento”, “con el corazón roto. Sin palabras… Lo siento muchísimo por tu pérdida”, “mis más sinceras condolencias”, “comprendo tu dolor. Lo siento muchísimo por tu pérdida”, “oraciones y consuelo para tu hermosa familia”, “mi más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos”.

¿Quién era Fiona Hepler Lowe?

Fiona era la segunda de las tres hijas de Chad Lowe y Kim Painter. Nació el 16 de noviembre de 2012 y tenía dos hermanas: Mabel, que ya tenía 17 años, y Nixie Barbara, de 10. La familia había compartido algunos momentos especiales de su vida, especialmente a través de las redes sociales del actor. En noviembre de 2025, cuando Fiona cumplió 13 años, Chad Lowe decidió celebrar su entrada a la adolescencia con un emotivo mensaje. En esa ocasión, el actor expresó su deseo de que su hija siguiera “bailando por la vida” y le hizo saber cuánto la quería.

La familia Lowe atravesó un momento muy duro en 2025, cuando su hogar en Pacific Palisades se perdió en los devastadores incendios que azotaron la zona de Los Ángeles. Chad compartió conmovedoras imágenes del regreso de sus hijas al sitio donde solía estar su casa y se expresó abiertamente sobre lo difícil que fue para ellas lidiar con esa experiencia tan impactante.