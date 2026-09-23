Murió influenciador colombiano en accidente de tránsito: “Deja un vacío sensible”

Las redes sociales están de luto. Creadores de contenido en Colombia lamentan la repentina partida de Luis Alfredo Bertel Arrieta, conocido en redes sociales como ‘El Flojazo’, un influenciador que perdió la vida en un accidente de tránsito mientras se se desplazaba en motocicleta por una carretera del norte del departamento de Bolívar.

¿Qué pasó con el influencer ‘El Flojazo’?

Según un informe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bolívar, que fue publicado por El Universal, el accidente ocurrió en la madrugada del lunes 21 de septiembre en el corregimiento de San Cayetano, en la carretera que conecta Carreto y La Cruz del Viso. Luis Bertel iba conduciendo su motocicleta AKT cuando chocó de frente con un automóvil Chevrolet Sail que venía en dirección opuesta. Las primeras investigaciones de las autoridades sugieren que la motocicleta pudo haber invadido el carril contrario.

La noticia fue confirmada por la Casa de la Cultura de San Juan: “Con su creatividad, humor y talento, Luis Bertel Arrieta, cariñosamente conocido como “El Flojazo”, logró conectar con nuestra gente y convertirse en una voz cercana de la cotidianidad sanjuanera, dejando una huella en la identidad cultural de nuestro municipio. Su partida deja un vacío sensible en quienes lo conocieron, siguieron y disfrutaron de su particular manera de contar y vivir las costumbres sanjuaneras”.

Los internautas y seguidores en redes han dejado sus mensajes lamentando el deceso del influencer: “Qué triste noticia, lo admiraba mucho por su humor sano y su creatividad”, “muy triste su partida tan joven , que Dios les de mucha fortaleza a su familia”, “qué tristeza de noticia, muy buen contenido, duró poco, tenía mucho potencial”, “sentidas condolencias a su familia, Dios lo acoja en su ragazo”.

¿Quién era ‘El Flojazo’?

Luis Alfredo Bertel Arrieta, conocido como ‘El Flojazo’, comenzó su camino en las redes sociales hace cinco años. El creador de contenido se destacó por su estilo humorístico, retratando situaciones cotidianas y haciendo guiños a las costumbres de los Montes de María. Tenía una amplia comunidad de seguidores especialmente en Facebook y su personaje de ‘El Flojazo’ se caracterizaba por representar, de manera divertida, a una persona perezosa o “floja”.

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Esta propuesta le permitió conectar de manera especial con los habitantes de San Juan Nepomuceno y otros municipios de la región de donde era originario. Fuera de las redes sociales, sus seres queridos lo describían como un joven muy trabajador. Según una fuente cercana que habló con El Universal, Bertel vivía con su abuela en Cartagena y también se ganaba la vida como mototaxista. Era el menor de dos hermanos y uno de sus sueños era seguir creciendo como creador de contenido y ser parte de la Policía Nacional.

De acuerdo con lo que un familiar compartió, ‘El Flojazo’ había hecho un viaje desde Cartagena a San Juan Nepomuceno el domingo 20 de septiembre para ver a su padre y a otros familiares. Después de pasar el día allí, comenzó su camino de regreso a la ‘Ciudad Amurallada’ alrededor de las 11 de la noche. Fue en ese trayecto donde ocurrió el accidente, cerca de San Cayetano.