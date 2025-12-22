Murió James Ransone, actor de ‘It: Capítulo Dos’ y ‘The Wire’. Tenía 46 años

El actor estadounidense James Ransone, reconocido por su trayectoria en producciones de HBO y e el género de terror, falleció el pasado viernes a los 46 años.

Nacido en Baltimore, en 1979, Ransone desarrolló una carrera sólida en la industria del entretenimiento, destacando especialmente por su capacidad para interpretar personajes secundarios de gran peso narrativo en la televisión contemporánea.

Uno de los papeles más emblemáticos de James Ransone fue el de Chester ‘Ziggy’ Sobotka en la segunda temporada de la serie The Wire. Allí, interpretó a un trabajador portuario que se ve involucrado en el crimen organizado a lo largo de 12 episodios.

Posteriormente, en 2019, alcanzó notoriedad internacional al interpretar la versión adulta de Eddie Kaspbrak en la película It: Capítulo Dos.

Otros trabajos destacados de James Ransone incluyen su participación en la miniserie Generation Kill, en la que dio vida al cabo Josh Ray Person, y actuaciones en producciones como Black Phone 2, V/H/S/85 y la serie Poker Face.

¿De qué murió James Ransone?

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó este lunes que el reconocido actor se quitó la vida.

De acuerdo con los informes oficiales, citados por medios especializados, el cuerpo de James Ranson fue hallado colgado en un cobertizo.

Los registros forenses indican que la investigación sobre las circunstancias del deceso ha concluido y el cuerpo se encuentra listo para ser entregado a sus familiares.

Un repaso por la carrera de James Ransone

Ransone inició su formación profesional en el Centro Carver de Artes y Tecnología en Towson, Maryland, entre 1993 y 1997.

Su debut en el cine se produjo en 2002 con el drama adolescente “Ken Park”, papel que le permitió acceder un año después al elenco de “The Wire”.

A lo largo de dos décadas, James Ransone mantuvo una presencia constante tanto en el cine independiente como en grandes producciones de estudio, participando en títulos como Small Engine Repair, What We Found, y en formatos televisivos como Seal Team, 50 States of Fright y The First.

Si usted o alguien que conoce está atravesando una situación de salud mental, en Colombia existen líneas de atención gratuitas para casos de crisis emocional. A nivel nacional está habilitada la línea 01 8000 521 021, así como la Línea 192, opción 4, del Ministerio de Salud. En Bogotá funciona el servicio El poder de ser escuchado, que brinda atención gratuita las 24 horas a través del 106 y del WhatsApp 300 754 89 33.

