Murió Jimmy Contreras, una de las voces más recordadas del bolero colombiano

La música colombiana perdió a uno de sus intérpretes más reconocidos en el bolero. Jimmy Contreras murió a los 86 años, dejando una trayectoria de más de seis décadas en la que llevó su voz a diferentes escenarios de Colombia y otros países de Latinoamérica.

El artista, cuyo nombre de nacimiento era James Victoria Cano, había construido buena parte de su historia musical entre Pereira y Cartago, Valle del Cauca, donde nació. Su fallecimiento se dio el pasado 9 de septiembre y provocó mensajes de pesar entre quienes reconocían su aporte a la música romántica y tropical de la región.

Contreras murió después de haber dedicado gran parte de su vida a los escenarios y a las grabaciones. Hasta ahora no se ha divulgado públicamente cuál fue la causa de su fallecimiento. Sus familiares y allegados se encargaron de las despedidas del artista en Pereira, ciudad donde permaneció radicado durante sus últimos años.

¿Quién fue Jimmy Contreras?

La relación de Jimmy Contreras con la música comenzó cuando apenas era un niño. Desde los seis años participaba en actividades artísticas de su escuela y posteriormente ganó un concurso organizado por la emisora Ondas del Valle. Ese reconocimiento fue uno de los primeros pasos de una carrera que terminaría extendiéndose durante más de 60 años.

Después de estudiar música en un conservatorio, empezó a trabajar profesionalmente con diferentes agrupaciones. A finales de la década de 1950 hizo parte de la orquesta de Robert Tulio Lora y recorrió distintos escenarios del Valle del Cauca y el antiguo Gran Caldas.

En 1962 llegó uno de los momentos importantes de sus primeros años como artista: grabó ‘Viajera‘, la primera canción de un repertorio al que posteriormente se sumarían títulos como ‘Te miro y suspiro‘, ‘De qué manera te olvido‘, ‘Trasnochadora‘ y ‘Morena‘. A lo largo de su carrera estuvo vinculado a cerca de 60 producciones musicales.

Su trabajo también traspasó las fronteras colombianas. Una gira por Centroamérica, que inicialmente estaba planeada para algunos meses, terminó convirtiéndose en una estadía de aproximadamente dos décadas. Durante ese periodo se presentó en países como El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Honduras.

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Aunque el bolero fue uno de los géneros que marcó su carrera, Jimmy Contreras también exploró distintos ritmos de la música tropical. Su recorrido internacional incluyó además grabaciones y presentaciones en países como México, Ecuador, Perú, Chile y Estados Unidos.

Entre las experiencias que más recordó de su carrera estuvo la oportunidad de compartir escenario con Celia Cruz durante una presentación en Cuba. El encuentro con la reconocida cantante fue uno de los episodios que quedó ligado a la extensa historia musical del colombiano.

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En mayo de 2026, pocos meses antes de su muerte, Jimmy Contreras había hablado sobre su trayectoria en una entrevista con El Diario de Pereira. A sus 86 años, el artista seguía siendo recordado en la región por una carrera que convirtió al bolero en el centro de una vida dedicada por completo a la música.

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