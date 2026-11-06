Murió JinsTravel, el youtuber que recorría el mundo en bicicleta: fue atropellado en Bolivia

El mundo de los creadores de contenido de viajes lamenta la muerte de Cho Jin-woo, conocido en YouTube como JinsTravel, un joven surcoreano que dedicó varios años a recorrer diferentes países en bicicleta y documentar sus experiencias. El hombre murió en Bolivia, donde continuaba una aventura que comenzó en México y lo llevó por distintos territorios de América Latina.

A través de su canal, que contaba con aproximadamente 66.000 suscriptores, compartía imágenes de los paisajes, las carreteras y las personas que encontraba durante sus recorridos. Su proyecto personal lo llevó a atravesar continentes y acumular miles de kilómetros sobre dos ruedas. Su fallecimiento se conoció el 5 de noviembre, después de que un amigo comunicara la noticia con autorización de sus familiares.

¿Cómo murió JinsTravel? Lo que se sabe del accidente en Bolivia

El accidente ocurrió el miércoles 4 de noviembre en la avenida 6 de Marzo, a la altura del sector Molino Andino, en la ciudad de El Alto, departamento de La Paz. De acuerdo con los reportes de medios bolivianos, el creador de contenido se desplazaba en su bicicleta cuando fue embestido por un camión de carga.

El hecho se registró aproximadamente a las 9:30 de la mañana, hora local. La fuerza del impacto le ocasionó heridas de gravedad que provocaron su muerte en el lugar. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los primeros reportes fue el comportamiento del conductor del vehículo, quien presuntamente abandonó el lugar después del atropellamiento. Sin embargo, varios conductores de transporte público que se encontraban en la zona iniciaron una persecución y consiguieron interceptarlo para entregarlo a las autoridades.

Durante las primeras diligencias, el hombre manifestó que no vio al ciclista antes del impacto. Además, la prueba de alcoholemia practicada por la Policía arrojó un resultado negativo. El caso quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

La travesía que llevó a JinsTravel a recorrer el mundo

Cho Jin-woo tenía 33 años y desde 2020 desarrollaba un proyecto de viajes que consistía en conocer diferentes países utilizando una bicicleta como medio de transporte. A través de sus publicaciones en YouTube registraba las dificultades de cada recorrido, los lugares que visitaba y las experiencias que encontraba en el camino.

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Una de sus aventuras más extensas fue una travesía por Europa que comenzó el 31 de marzo de 2022 y terminó el 4 de septiembre de 2023. Según información publicada por el medio surcoreano The Korea Herald, durante esos 523 días recorrió aproximadamente 23.200 kilómetros y atravesó 36 países.

En su viaje más reciente se encontraba en América Latina. Había comenzado el recorrido en México, continuó por Perú y posteriormente llegó a Bolivia, donde ocurrió el accidente que terminó con su vida.

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Su última publicación muestra parte de su recorrido por la cordillera de los Andes, en territorio peruano.

La familia de JinsTravel prepara la repatriación de sus restos

Tras conocerse el fallecimiento, el hermano mayor del youtuber compartió un mensaje en el que agradeció las muestras de solidaridad recibidas y confirmó que la familia adelanta los trámites para trasladar sus restos a Corea del Sur. En el proceso cuentan con el acompañamiento de la Embajada de ese país en Bolivia.

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La familia también pidió respeto ante la situación y solicitó evitar la difusión de especulaciones sobre el accidente, así como comentarios ofensivos contra el creador de contenido y sus allegados.

Por otra parte, sus familiares anunciaron que encontraron un video de viaje que JinsTravel había editado antes de morir. Según informaron medios surcoreanos el 6 de noviembre, tienen previsto publicarlo el sábado 7 de noviembre como un último recuerdo para las personas que siguieron sus aventuras durante estos años.