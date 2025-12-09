Murió Jorge Martínez, líder de la banda Ilegales. Esto se sabe

En septiembre pasado la banda de rock asturiana Ilegales había comunicado que su gira de conciertos quedaba detenida, ya que uno de sus integrantes, Jorge Martínez, había sido diagnosticado con cáncer y debía someterse a tratamiento.

“Con gran pesar debemos anunciar que todos los conciertos previstos de Ilegales quedan cancelados por un tiempo indefinido debido a problemas de salud que afectan a Jorge Martínez, vocalista, guitarrista y líder de la banda. En los últimos días, la situación se ha complicado más, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo para que Jorge pueda someterse a un tratamiento contra un cáncer. La decisión, tan difícil como inevitable, responde únicamente a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías a recuperarse”, indicó el comunicado que el grupo español publicó en sus redes sociales.

Este martes 9 de diciembre trascendió, según medios españoles cono El Mundo y ABC Noticias, que el músico de 70 años falleció. El también conocido como Jorge Ilegal Avilés, había nacido en 1955 y se encontraba recluido en el Hospital Central de Asturias, hacía varios días.

Ilegales confirma que Jorge Martínez, su líder murió de cáncer

Poco después de la publicación de la noticia, de quien fuera su intérprete y compositor, la banda comunicó a sus seguidores el fallecimiento.

“Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de ILEGALES, tras varios meses luchando contra un cáncer. Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros. En estos momentos tan duros para su familia y amigos, rogamos compresión y respeto para poder despedirlo en la intimidad. Su legado seguirá resonando siempre. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz!“, se lee en el boletín abierto.

Ilegales, una banda que nació en la década de los 80, recientemente había lanzado su decimotercer disco Joven y arrogante. Para el fallecido compositor eran dos cualidades que no debían perderse aunque irremediablemente la primera se iba, consideraba necesario mantenerse arrogante en el escenario. “Cada concierto de Ilegales es lo que debe ser un concierto de rock: un ejercicio de arrogancia. Yo estoy seguro de que lo que estoy ofertando es algo realmente bueno”, dijo en una reciente entrevista.

La banda española Ilegales es distinta a Los Ilegales, la agrupación musical dominicana fundada en 1995 y liderada por Vladimir Dotel, que interpreta el género tropical.

Volviendo a Martínez, este no tenía inconveniente en referirse a la muerte: “Está bien platearse de vez en cuando que puedes morir. Yo me lo he planteado, sin miedo, porque soy un indigente en cuestión de miedo”, dijo en marzo pasado en entrevista con El País.

