Murió Kang Seo Ha, actriz surcoreana a los 31 años. ¿Qué se sabe de su muerte?

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de Kang Seo Ha, una reconocida actriz de series y películas coreanas de 31 años. De acuerdo con medios de comunicación internacionales, el deceso de la actriz ocurrió en el Hospital St. Mary de Seúl.

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales por un familiar de la actriz, quien escribió un conmovedor mensaje: “Todavía no puedo creerlo, hermanita... Mientras soportaba un dolor tan grande, preocupándose por la gente a su alrededor, preocupándose por mí... Aunque no había comido en meses, insistió en pagar con su tarjeta y nunca me dejó saltarme las comidas, mi ángel que se fue tan pronto... Incluso mientras aguantaba con analgésicos, dijo “Gracias” y que se alegraba de que hubiera sido tanto tiempo, pero yo estaba realmente avergonzada... ¡Mi hermanita sufrió tanto y espero que seas feliz allí sin ningún dolor! ¡Le di el regalo que mi hermanita me dio, diciéndole a mi abuela que pensara en ti cuando te viera! En cambio, siempre estaré contigo en mi corazón en mi vida diaria 🤍 Y la próxima vez, hazlo por mi hermanita... Lo haré muy bien... Cuidaré bien de mi tía y tío llorones y de Wook, ¡así que no te preocupes! ¡Sé feliz, vive una vida normal con nuestros abuelos en la casa con un océano que deseaste! ¡Te quiero muchísimo, Kang Ye Won! Muchas gracias por unirte a nuestra familia y ser mi hermana. Ya te extraño. Te quiero”.

“Que su recuerdo traiga consuelo y fortaleza a todos durante este momento difícil”, “tenías una sonrisa preciosa. Te extraño y espero que estés descansando plácidamente en el cielo”, “una persona tan linda y amable se fue tan temprano”, comentaron en redes.

¿De qué murió Kang Seo Ha?

De acuerdo con medios internacionales, la actriz venía luchando contra una dura batalla contra el cáncer de estómago, que, al parecer, ya se encontraba en etapa 4. “El altar en su memoria se instaló en la Sala 8 de la sala funeraria del Hospital St. Mary de Seúl. El cortejo fúnebre tendrá lugar a las 7:40 a. m. del 16 de julio, y su lugar de descanso final será el cementerio familiar en Haman, provincia de Gyeongnam”, reportaron algunos medios sucoreanos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién era Kang Seo Ha?

La actriz nació en 1994 y cursó varios estudios de arte dramático en la Universidad Nacional de Artes de Corea. Se dio a conocer en el mundo del espectáculo en el 2012 cuando participó en el videoclip Getting Farther Away, de grupo Brave Guys. Luego, debutó en televisión en la serie Detectives of Seonam Girls High School, durante el 2014 y el 2015.

A lo largo de su carrera hizo parte de otros proyectos como Assembly, First Love Again, Through the Waves y The Flower in Prison. Su último proyecto fue Mangnaein.