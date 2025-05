Así reaccionó el elenco de ‘Betty La Fea’ a la muerte de Kepa Amuchastegui

La noche del 27 de mayo a las 11:11 p.m. falleció el actor, director y dramaturgo bogotano Kepa Amuchastegui. El bogotano, que había estudiado arquitectura, pero terminó abandonando su práctica por convertirse en actor, se preparó en Francia e Inglaterra antes de comenzar su prolífica carrera en Colombia en la década del 70. También fue el fundador del legendario escenario teatral La Mama.

Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco despiden a Kepa Amuchástegui

Su muerte, a causa de un cáncer de vejiga, enluta al medio artístico colombiano y tras su fallecimiento algunos de sus colegas han comenzado a pronunciarse.

El primero en hacerlo fue Jorge Enrique Abello, quien personificó a su hijo Armando Mendoza, en ‘Yo soy Betty la fea’. “Querido Kepa… un adiós hasta la eternidad. Todo lo que aprendí de ti, me lo quedo en el corazón”, dijo el inolvidable don Armando en sus historias y acompañó el texto con una foto donde Kepa luce joven y en blanco y negro.

“Este ser humano maravilloso con quien tuve charlas enriquecedoras y llenas de toda su generosidad de pensamiento y sabiduría, dejó en mi una huella indeleble. Lo conocí en 1987. Víctor Mallarino me lo presentó, fuimos a su casa y desde ese momento no solo por la admiración que le tenía sino por toda su amabilidad como anfitrión, esa noche quedé totalmente enamorada hasta el sol de hoy. Tengo tantos bellos recuerdos, se nos quedaron tantas cosas por hacer mi Kepa. Te voy a extrañar mucho. Esa dirección silenciosa, oculta para que mis escenas salieran perfectas pero sin irrespetar a nuestro director de turno, cada café que compartimos. No puedo del dolor seguir escribiendo pero solo se que nos volveremos a ver. Te adoro mi Kepa lindo. Donde estés, se que estas mejor que aquí. Gracias por tanto como artista, como amigo, como caballero pero sobre todo como ser humano. Tu legado no solo en YouTube sino en todos tus escritos , tus personajes y tú presencia serán inolvidables”, escribió Natalia Ramírez, la actriz que se hiciera célebre por su rol de Marcela Valencia en ‘Yo soy Betty la fea’ en sus historias añadió: “descansa querido Kepa, te amo”.

Por su parte, la protagonista de la novela más famosa escribió: “Adorado e inolvidable Kepa, te vamos a extrañar qdep”, dijo la actriz que encarnó a Beatriz Pinzón Solano, Ana María Orozco.

Luces Velásquez, quien dio vida Bertha escribió: “Es la ley de la vida pero duele su partida, extrañaremos tus palabras, tu sabiduría, tu generosidad vuela alto amado amigo”.

La actriz Marcela Posada, que le dio vida a Sandra Patiño, ‘La Jirafa’, subió un emotivo video que contiene imágenes del legendario actor y escribió: “¿Existen palabras para describir lo que siento? No lo creo”.

Laura de León la protagonista de Rojo carmesí, quien trabajó en esta novela subió a sus redes un video donde el decía que le encantaba trabajar con ella y escribió. “Lo afortunada que he sido, hasta luego abuelo querido”.

“Padre… como solía llamarte en cada grabación siempre en mi corazón. Descansa" escribió Geraldine Zivic, quien compartió el set con él en La nieta elegida.

Así despidió a Kepa Amuchastegui, la viuda de Fernando Gaitán

La actriz Maia Landaburu, viuda del fallecido Fernando Gaitán, creador de Betty la fea también se pronunció: “Buen viaje querido Kepa... gracias por la presencia sin la que no tengo memoria, por tu cariño incondicional y tantos recuerdos Vuela en paz con la tranquilidad del legado poderoso y la certeza de tanto amor que sembraste De corazón quedamos cerquita y con los tuyos abrazados”, expresó la cartagenera que compartió con Kepa no solo en el set sino en la docencia, ya que los dos fueron maestros de la escuela CREA de RCN, creada por el también fallecido Gaitán.

