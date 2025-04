Murió la actriz Renata del Castillo. Padecía delicado cáncer y había sido desahuciada

La televisión mexicana está de luto. La actriz Renata del Castillo, cuya lucha contra una grave enfermedad conmovió a millones de personas en México y otros países de América Latina, falleció en la tarde del 28 de abril.

Así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), así como la también actriz Anahí Fraser a través de una publicación en sus cuentas de redes sociales.

"Mi amiga hermosa, mi hermana de vida ¡Tantos y tantos años juntas! Tantas risas, locuras, pláticas y demás ¡Vuela muy alto, hermosa! Lo hiciste increíble y fuiste una vieja chingona, llena de positivismo, siempre con la palabra perfecta, hermosa y gozadora. Tu güera —como me decías tú— se despide hoy con mucho cariño, admiración, respeto y amor. Sé que estás con tu mami y Tita, que ya no duele nada, que ya no hay más preocupaciones, que estás al lado del Creador y que nos echarás un ojito a Ziah y a mí desde arriba", fue parte del mensaje con el que Fraser despidió a Renata del Castillo.

¿De qué murió Renata del Castillo?

En 2020, la actriz anunció que le fue detectado cáncer cervicouterino y empezó un agresivo tratamiento para erradicar la enfermedad de su cuerpo; sin embargo, los resultados no fueron los esperados y, con el paso del tiempo, su estado de salud decayó.

“Tengo cáncer cervicouterino, en el cérvix. Fue como año y medio que no me hice mi papanicolaou y, cuando voy, ya tenía cáncer en fase terminal, que es fase 4, y ahora tengo metástasis. El cáncer se va a otras áreas de tu cuerpo y a mí se me fue a la parte del (hueso) sacro, hacía atrás, por eso no puedo caminar, tengo otros tumores aquí (señala el abdomen) y en el sistema linfático”, explicó en una entrevista que concedió a Venga la alegría en julio de 2024.

A pesar del optimismo con el que Renata del Castillo enfrentó esta batalla, los diagnósticos siempre fueron poco alentadores. Tanto así que, tras cuatro años, fue desahuciada por el equipo médico responsable del tratamiento que siguió durante todo ese tiempo.

Con la intención de seguir luchando por su vida, la estrella de Netflix abandonó en agosto de 2024 el tratamiento por el que apostó hasta entonces y emprendió la búsqueda de una cura alternativa: medicina de precisión.

Durante sus últimos meses de vida, la mujer compartió en redes sociales todo lo relacionado con los desafíos que enfrentaba por esta enfermedad, como los intensos dolores que sentía en los omoplatos y en los brazos, por los que llegó a estar hospitalizada en repetidas ocasiones.

Aunque no se ha informado sobre la causa de su fallecimiento, Renata del Castillo reveló en una de sus publicaciones que su oncóloga le advirtió sobre la posibilidad de una trombosis o un preinfarto como consecuencia de los medicamentos que recibía en su tratamiento.