Murió la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Esto se sabe

La actriz Verónica Echegui falleció este domingo 24 de agosto en Madrid a los 42 años, según confirmaron fuentes cercanas a su familia. La noticia ha causado un profundo impacto en la industria audiovisual española, donde era considerada una de las intérpretes más destacadas de su generación por su versatilidad, autenticidad y capacidad para encarnar personajes complejos.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿De qué murió Verónica Echegui?

De acuerdo con la información disponible, Echegui enfrentaba desde hace algún tiempo un cáncer que llevó con absoluta discreción. Su entorno más cercano optó por mantener en reserva el proceso, lo que explica que gran parte de sus colegas en el cine y la televisión desconocieran la enfermedad que padecía.

En los últimos días, la actriz estuvo ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde permaneció bajo observación médica. Finalmente, su estado de salud se agravó y se confirmó su fallecimiento este domingo. La noticia fue recibida con pesar por amigos, compañeros de profesión y seguidores, que han manifestado su admiración y cariño a través de distintos mensajes en redes sociales.

La capilla ardiente quedó instalada en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, lugar donde allegados y miembros de la comunidad artística podrán despedirse de la intérprete en las próximas horas.

¿Quién fue Verónica Echegui?

Nacida en la capital española en 1983 bajo el nombre de Verónica Fernández de Echegaray, la actriz inició su carrera con pequeñas apariciones en televisión, pero fue en el cine donde logró un reconocimiento inmediato. Su gran oportunidad llegó en 2006 con la película Yo soy la Juani, dirigida por Bigas Luna, en la que interpretó a la protagonista y obtuvo su primera nominación al Premio Goya como mejor actriz revelación.

Ese papel marcó el inicio de una filmografía en la que sobresalen producciones como El patio de mi cárcel (2008), Katmandú, un espejo en el cielo (2011), La casa de mi padre (2012), 8 citas y, más recientemente, Explota, explota (2020). Su trabajo le valió nuevas nominaciones a los Goya, tanto en categorías de actriz principal como de reparto, consolidándose como uno de los rostros más talentosos del cine español contemporáneo. Su último trabajo fue como protagonista de la serie A muerte.

Más allá de la actuación, Echegui también mostró inquietudes detrás de la cámara. En 2022 obtuvo el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem loba, proyecto que escribió, dirigió y coprodujo, demostrando así una mirada creativa con gran personalidad.

La partida de Verónica Echegui deja un vacío en la cultura española, pero también un legado artístico que permanecerá en la memoria del público y de quienes compartieron con ella la pasión por el cine.