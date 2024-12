Murió la cantante mexicana Dulce. “Tenía miedo” ¿Qué le pasó?

En las últimas semanas los medios de comunicación mexicanos habían reportado que la salud de la cantante mexicana Dulce se había deteriorado por una intervención pulmonar que tuvo y que la llevó a estar hospitalizada. Hubo algunas alertas, pero su oficina de prensa y manejo desmintió que se tratara de un asunto grave.

A comienzos de este mes, las cuentas oficiales de Dulce compartieron una serie de comunicados: el 2 de diciembre, se informó que la cantante estaba hospitalizada para atender “un cuadro de salud”; el 7 de diciembre anunciaron que la artista había sido sometida a una operación de decorticación pleuropulmonar en el que se dijo que su recuperación tomaría tiempo.

La decorticación pleuropulmonar es una cirugía que busca restaurar la capacidad pulmonar eliminando una capa de tejido fibroso anormal, acumulada alrededor de estos órganos. Esta situación puede ocurrir por infecciones crónicas, derrames pleurales complicados, empiema pleural o procesos que dejen cicatrices en la pleura, provocando que el pulmón no pueda expandirse ni funcionar adecuadamente. Este procedimiento es necesario cuando los pacientes tienen alguna de las situaciones anteriores, ya que de no hacerse puede deteriorar la función de los pulmones.

La cantante falleció este 25 de diciembre a los 69 años Fotografía por: Instagram

En el caso de Dulce, al parecer su recuperación estaba siendo satisfactoria. Sin embargo, la cantante, falleció este 25 de diciembre a los 69 años de edad. Así lo dio a conocer inicialmente su hermana, en las redes sociales. “Hermana, ya estás con nuestra mamá en el cielo cantándole, te voy a extrañar. Descansa en paz. Te amo”, informo Isabel Noeggerath en su Facebook.

Así mismo, la cuenta oficial de la Asociación Nacional de Intérpretes de México confirmó la noticia con una publicación en la que lamentaba el fallecimiento de la artista que fue integrante del Consejo Directivo de la asociación entre 2011 y 2015.

Reconocido productor notó temerosa a Dulce, el día anterior a su muerte

Luego del fallecimiento el productor musical Iván Conchegrus, amigo de la artista, reveló que la visitó el 24 de diciembre, un día antes de su muerte y compartieron juntos una cena de Nochebuena.

Mencionó que la notó animada. “Yo la vi bien, fuerte, con un rostro muy bien, la piel hermosa, quiso levantarse de la cama, se sentó por ella, por si sola”, mencionó en entrevista con Alex Kaffie.

Adicionalmente, reveló que hablaron sobre Silvia Pinal, quien murió recientemente, y a pesar de la actitud animada de la estrella mexicana, que no recibía visitas para evitar contagiarse de alguna bacteria o enfermedad, sí la notó distinta en un momento de la charla. “Una cosa que me llamó la atención fue que yo la sentí con miedo, un miedo raro y de pronto me dijo: ‘tengo miedo’. La mirada era distinta y yo le dije: ‘no amiga, tú eres una hija de Dios, una guerrera y vas a salir de esto’. Me agarró la mano y yo le oré mucho”, mencionó el productor que fue a verla, ya que la hija de la cantante, llamada Romina, le pidió que fuera.

¿Quién era Dulce?

Dulce era una reconocida baladista mexicana que en los años 80 y 90 tuvo gran fama en todo el continente. Canciones suya como “Tu muñeca”, “Déjame volver contigo” y “Lobo” fueron primer lugar en la industria. Seguía ofreciendo conciertos en su país. EL nombre de pila de Dulce fue Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas. Había nacido el 29 de julio de 1955 en Ciudad de México y en sus comienzos fue impulsada por José José.

También fue actriz y la vimos en novelas como ‘Las vías del amor. En este 2024 había lanzado un nuevo tema llamado ‘Siempre reinas’.

