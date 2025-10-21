Murió la cantante Paulina Tamayo a los 60 años. Esto se sabe

La cantante ecuatoriana Paulina Tamayo, una de las figuras más queridas de la música nacional, falleció este martes 21 de octubre de 2025. La noticia fue confirmada por su familia y por el equipo de trabajo de la artista a través de sus redes sociales oficiales, en las que se lamentó la partida de quien fuera conocida como 'La Grande del Ecuador‘.

Tamayo, nacida en Quito hace 60 años, dedicó más de cuatro décadas a difundir los sonidos tradicionales del país, entre ellos el pasillo, el albazo, el pasacalle y el sanjuanito. Su potente voz, su carisma en el escenario y su compromiso con la identidad musical ecuatoriana la convirtieron en una figura respetada dentro y fuera de las fronteras nacionales.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Paulina Tamayo?

Según informó Teleamazonas, la artista habría fallecido a causa de un paro cardíaco en su hogar, durante la madrugada del martes. Sin embargo, otros medios internacionales como CNN señalaron que las causas no han sido confirmadas oficialmente por su familia o representantes.

Su hijo, Willie Tamayo, también se pronunció con un mensaje en redes sociales en el que recordó a su madre como “su inspiración y mayor orgullo”, y destacó que su legado permanecerá vivo en la historia del país.

La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre.

Su voz queda en el corazón de todo un país.

Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador. pic.twitter.com/nGLYwblEKK — Paulina Tamayo (@paulinatamayoec) October 21, 2025

El Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador lamentó la pérdida y resaltó el papel de Tamayo como símbolo de la identidad musical nacional. A su vez, la Presidencia del Ecuador y la Sociedad de Autores y Compositores (SAYCE) expresaron sus condolencias, recordando el impacto de su voz en la memoria colectiva.

Durante la jornada, decenas de músicos, periodistas y figuras públicas se unieron al duelo con mensajes que destacaron la trayectoria y el ejemplo artístico de la intérprete quiteña.

Un repaso por la carrera de Paulina Tamayo

‘La Grande del Ecuador’ comenzó su carrera a muy temprana edad, integrándose con apenas cinco años a la compañía teatral de Ernesto Albán, experiencia que marcó su relación con el escenario, según dijo ella misma en varias entrevistas. Desde entonces, su carrera avanzó con una mezcla de disciplina y sensibilidad hacia las raíces culturales del país.

A lo largo de su trayectoria, Paulina Tamayo compartió escenario con artistas internacionales como Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, Los Panchos y Alci Acosta, entre otros. Su voz también la llevó a representar al Ecuador en festivales y giras por América y Europa, donde mantuvo una conexión cercana con la comunidad migrante.

Entre sus producciones discográficas más recordadas se encuentran Hoy como ayer, Inimitable, Ecuador en mi corazón y 4 décadas de canto apasionado. Además, recibió reconocimientos como el Galardón Estrella Latina en Madrid y la distinción de Artista Sold Out en Los Ángeles, otorgada por la prensa internacional.