Exreina de belleza murió en accidente de tránsito. Tragedia quedó registrada en video

Shamel Álava, una figura conocida en los certámenes de belleza en Ecuador, murió tras un grave accidente de tránsito la noche del viernes 5 de septiembre, según los reportes iniciales ofrecidos por medios regionales y nacionales.

La noticia causó consternación en su comunidad, y dejó preguntas sobre cómo se produjo el siniestro. Sin embargo, un video de seguridad que captó lo ocurrido se convirtió en pieza fundamental de la investigación.

El accidente en el que murió Shamel Álava

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, el vehículo en el que se movilizaba Shamel (una camioneta blanca) colisionó de frente con otro automóvil que transitaba en sentido contrario en la vía que conecta El Empalme con San Jacinto de Balzar, en la provincia del Guayas. Producto del choque, Shamel falleció de forma casi inmediata en el lugar y al menos seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de atención médica.

El video en cuestión está siendo revisados por las autoridades como parte de la investigación preliminar para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

El Gobierno Municipal de El Empalme, en Ecuador, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que lamentó el fallecimiento de la exreina y expresó condolencias a sus familiares y amigos, subrayando la conmoción que ha provocado el hecho en la localidad. Paralelamente, usuarios de redes sociales y medios locales han difundido imágenes y testimonios de testigos que estuvieron en la zona al momento del accidente.

Shamel Alejandra Álava Zambrano era recordada por su participación en los certámenes de belleza en esta región y por su cercanía con la comunidad; algunos reportes señalan que había mostrado interés en cargos locales y mantuvo actividad pública tras su reinado. Además, se sabe que en diciembre pasado celebró su boda.

Qué falta por confirmar en el caso de Shamel Álava

Hasta el momento no hay un informe forense público que detalle la causa exacta del fallecimiento ni tampoco una conclusión oficial sobre qué actor incurrió en imprudencia. Las autoridades de tránsito deben completar la inspección técnica del lugar, cruzar la evidencia de las cámaras y testimonios, y, si lo consideran pertinente, presentar cargos o sanciones con base en los hallazgos. Mientras tanto, los heridos continúan bajo observación en centros de salud locales, según los reportes.