Murió famosa influenciadora. Tenía 22 años y dejó sentida carta de despedida

Luto en el mundo digital tras conocerse la muerte de Camila Trevisol, una joven influenciadora brasileña de 22 años que se hizo popular gracias a la historia que compartía con miles de seguidores: su lucha contra un agresivo cáncer de huesos.

Reconocida como la “Reina del Rodeo”, Trevisol construyó una comunidad de más de 30.000 seguidores en Instagram, donde relataba de forma abierta su experiencia con la enfermedad, sus momentos de esperanza y también sus temores.

La noticia del fallecimiento de la creadora de contenido fue confirmada por su familia el pasado 23 de julio, a través de un comunicado en sus redes sociales.

¿De qué murió Camila Trevisol?

La influenciadora fue diagnosticada por primera vez con cáncer en 2016, cuando un golpe con una pelota de fútbol le provocó un dolor intenso en la pierna. Tras varios estudios, los médicos le detectaron una neoplasia maligna en el fémur. Después de un duro tratamiento con quimioterapia, logró entrar en remisión y en 2017 recibió la noticia de que estaba libre de cáncer.

Sin embargo, en 2023 los dolores regresaron, esta vez en el cuello y la espalda. Nuevas pruebas médicas confirmaron un sarcoma de Ewing, otro tipo de cáncer óseo poco frecuente y especialmente agresivo. Desde entonces, Camila Trevisol compartió abiertamente su proceso: tratamientos, recaídas y mensajes de conciencia para otras personas que pudieran estar atravesando situaciones similares.

“Informamos que nuestra princesa falleció esta mañana. Apreciamos el apoyo de todos en esta lucha”, escribió su familia cuando anunció la noticia.

La carta de despedida de Camila Trevisol

Tras su muerte, la cuenta oficial de Instagram de Camila publicó la emotiva carta de despedida que ella misma había dejado preparada para sus seguidores. En el mensaje, la joven agradeció cada momento compartido con quienes la acompañaron, incluso desde lejos: “Sé que no es un momento fácil, pero escribí esto y pedí publicarlo. Todos los que llegaron a mi vida dejaron un momento que me llevaré conmigo para siempre, por lo que estoy muy agradecida a todos los que se tomaron el tiempo de su vida para disfrutar conmigo, para seguirme en Instagram, para orar, para chatear y todo lo demás”, escribió.

En la carta, Camila explicó que sentía que ya había cumplido su papel en la Tierra: “Mi función ha sido inspirar a los demás e influenciarles sobre la vida, que hay que disfrutar cada momento sin importar lo que estés pasando”. También dejó un mensaje de fortaleza y esperanza: “La vida es solo una y el tiempo es demasiado precioso para no saberlo apreciar cada momento. Por eso vive y nunca pienses negativo; nunca te rindas”.

Finalmente, reafirmó que su perfil en redes quedará abierto como testimonio de su historia y concluyó con palabras que conmovieron a sus seguidores: “Me voy en paz y se acabó mi sufrimiento. No piensen que fue porque no tuve la fuerza y el coraje para luchar. Dios me quiso con él y sé que mi legado siempre será recordado... Hasta la próxima vida. Los amo”.