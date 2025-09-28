Murió influenciadora de 14 años. Luchó casi toda su vida contra grave enfermedad

Zuza Beine, una adolescente estadounidense de 14 años que se convirtió en inspiración para miles de personas en redes sociales, falleció el pasado 23 de septiembre tras una larga batalla contra la leucemia mieloide aguda. La enfermedad le fue diagnosticada cuando apenas tenía tres años, lo que marcó el inicio de un camino lleno de hospitalizaciones, terapias y recaídas que acompañaron gran parte de su vida.

La noticia fue confirmada por su familia a través de Instagram, la misma plataforma donde la adolescente compartía los detalles de su día a día. “Con el corazón roto compartimos que Zuza murió ayer por la mañana. Vivió 11 de sus 14 años con un cáncer implacable, pero vivió más plena y agradecida que la mayoría. Su ser nos cambió para siempre, y su muerte también lo hará”, escribió su familia en un emotivo mensaje.

La popularidad de Zuza Beine en redes sociales

La joven acumuló más de tres millones de seguidores en Instagram y cerca de dos millones y medio en TikTok, donde relataba no solo los altibajos de su tratamiento, sino también momentos de alegría y gratitud. Sus publicaciones iban desde fotos en compañía de amigas hasta reflexiones íntimas sobre el dolor físico y emocional que enfrentaba. Con el tiempo, su voz se transformó en un apoyo para otras familias que atravesaban situaciones similares.

En los últimos meses, Zuza Beine compartió lo difícil que resultaba mantener el ánimo ante un cuerpo agotado por los tratamientos. “Últimamente, mi salud no ha sido la mejor, ni física ni mentalmente. He estado con muchísimo dolor”, reconoció en uno de sus videos. Aun así, se mantuvo fiel a la autenticidad que caracterizaba su contenido, mostrando tanto las sonrisas como los momentos más duros.

El último video que publicó antes de su muerte reflejaba precisamente ese espíritu. En él aparece agradeciendo por las cosas simples: disfrutar de una comida, pasar tiempo con sus seres queridos o probar un nuevo peinado. Para su familia, ese mensaje fue una muestra de la forma en que aprendió a vivir plenamente a pesar de las circunstancias.

“No es coincidencia para nosotros que el último vídeo que publicó capture agradecida que estaba. Es un testimonio de una vida lleno de belleza y sufrimiento. Más que nada, ella quería ser una niña normal y sana, pero lo que hizo su vida tan hermosa fue cómo aprendió a enfrentar las circunstancias más difíciles, como su enfermedad, y aún vivir plenamente”, se lee en el mensaje de despedida.

A lo largo de once años de lucha, Zuza fue sometida a múltiples tratamientos y hasta tres trasplantes de médula ósea. En varias ocasiones fue considerada “superviviente” de la enfermedad, aunque las recaídas nunca le permitieron dejar atrás del todo el diagnóstico. Su historia dio visibilidad a la realidad del cáncer infantil y mostró la resiliencia de los niños frente a retos abrumadores.

Como última voluntad, pidió que en lugar de enviar flores a su funeral, quienes quisieran honrarla hicieran donaciones a favor de la familia de su tía Laura Stieber, recientemente viuda. Con ese gesto, Beine buscaba que su despedida también se convirtiera en un acto de apoyo y solidaridad.