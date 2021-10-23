Murió la mamá de Mario Cimarro. Luchó por años contra enfermedad degenerativa

Este miércoles, Mario Cimarro confirmó el fallecimiento de su madre, la señora María Paz, y dijo adiós a quien definió como “la maestra de muchas generaciones”. El actor, recordado entre el público colombiano por Pasión de Gavilanes y El cuerpo del deseo, compartió en sus redes que su madre murió el pasado 1 de diciembre, rodeada por la familia y con la bendición de un sacerdote, tras luchar contra una compleja enfermedad.

“Con el corazón hecho pedazos les comparto que han sido varias semanas de apoyar a mamá. He buscado mil maneras para detenerme y para poder escribir que... desde el lunes ya no está con nosotros”, escribió el cubano al iniciar su despedida.

Posteriormente, Mario Cimarro agregó que decidió homenajearla desde la misma alegría que ella transmitía. Además, recordó el papel central que su mamá tuvo en su vida, especialmente en su infancia.

“He decidido honrarla con alegría, la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció. Luchó como una campeona contra el Alzheimer. La vamos a extrañar mucho, la vamos a recordar siempre (...) María Paz, la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir con la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos. Que me crio y educó para enfrentar la vida y sus desafíos con calma, serenidad y resiliencia”, agregó.

¿Qué enfermedad sufría la mamá de Mario Cimarro?

Aunque la noticia reciente centra el duelo familiar, detrás de la despedida hay años de convivencia con una enfermedad degenerativa: doña María Paz vivía con Alzheimer, un diagnóstico que Mario Cimarro hizo público en 2021 y que obligó a la familia a reorganizar su rutina y cuidados.

Desde entonces el actor y sus seres queridos contaron cómo aprendieron a adaptarse para evitar incidentes y asegurar que la paciente no quedara sola.

“No es algo que superar, es algo que aprendemos a convivir con ella y aprendemos a despedirnos con ella cada día, cada día estamos con ella disfrutándola lo más que podemos”, dijo Mario Cimarro en una entrevista con María Celeste Arrarás.