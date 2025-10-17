Murió conocida periodista colombiana tras sufrir un accidente de tránsito

La prensa regional está de luto. Este viernes 17 de octubre se confirmó el fallecimiento de Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, periodista tolimense reconocida por su trabajo en medios locales y por su estilo cercano para contar historias. La comunicadora había permanecido varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Medicadiz, en Ibagué, tras sufrir un accidente de tránsito.

El accidente en el que murió Dayanna Trujillo

La noticia fue confirmada por el medio El Irreverente, casa periodística a la que pertenecía Trujillo. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el portal lamentó profundamente su partida y destacó su entrega al oficio: “Dayanna fue una periodista comprometida, talentosa y llena de vocación. Se destacó por su manera única de narrar las noticias a través de videos, donde combinaba cercanía, claridad y sensibilidad para conectar con la gente”.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el accidente ocurrió el pasado martes 14 de octubre en la ciudad de Ibagué. Ese día, la periodista se desplazaba en motocicleta cuando, hacia las 5:45 de la mañana, su vehículo colisionó contra un taxi a la altura de la carrera 12 Sur, número 83-90. Las primeras versiones indican que la moto habría frenado bruscamente, provocando su caída sobre el pavimento.

A raíz del impacto, Dayanna Trujillo fue trasladada de inmediato al centro asistencial Medicadiz, donde los especialistas confirmaron la gravedad de sus heridas. Según reportaron medios locales, la periodista presentaba un trauma craneoencefálico severo, lo que mantenía su estado de salud en condición crítica. Durante los días siguientes, su familia, colegas y amigos permanecieron atentos a su evolución, mientras diferentes medios de comunicación del Tolima expresaban mensajes de solidaridad y esperanza.

Sin embargo, tras varios días de hospitalización, El Irreverente confirmó su fallecimiento en la mañana de este viernes. En su pronunciamiento, además de despedirla con un mensaje de cariño, resaltaron el legado que deja en el periodismo regional: “Hoy despedimos a una periodista que amaba su oficio, que trabajaba con entrega y que siempre buscó contar las historias con el alma. Su legado permanecerá en cada palabra, en cada video y en el recuerdo de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella”.

Dayanna Patricia Trujillo fue reconocida en marzo de este año con el Micrófono de Oro, premio otorgado por la Asociación Tolimense de Locutores (ATL). Recibió la distinción en la categoría Carlos Arturo Rueda, en homenaje a su destacada trayectoria y compromiso con la información local. Este galardón se entrega cada año a los periodistas y comunicadores del departamento que sobresalen por su excelencia profesional y su aporte a la comunidad.