El actor estadounidense Larry Poindexter, reconocido por sus participaciones en distintas producciones de televisión y cine, murió a los 66 años. El intérprete permanecía hospitalizado en Los Ángeles, California, después de sufrir un accidente de tránsito.

El fallecimiento se conoció el miércoles 18 de noviembre de 2026 y generó reacciones entre colegas y seguidores de su trabajo. A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, el intérprete estadounidense participó en numerosas producciones, entre ellas ‘S.W.A.T.’, ‘Friends’, ‘JAG’ y ‘Days of Our Lives’.

Larry Poindexter murió cinco días después de ser atropellado

De acuerdo con los reportes de medios estadounidenses, el actor sufrió el accidente el viernes 13 de noviembre, cuando salió de su residencia en Studio City para comprar comida. Mientras cruzaba una calle, cerca de la intersección de Moorpark Street y Lankershim Boulevard, fue atropellado por un vehículo.

Tras el impacto, Larry Poindexter sufrió varias fracturas en las costillas y fue trasladado a un centro médico, donde permaneció bajo observación. Su representante, Harry Gold, explicó que las lesiones no fueron consideradas inicialmente de gravedad y que el actor recibía atención médica mientras avanzaba su recuperación.

El miércoles 18 de noviembre tenía programada una cirugía relacionada con las lesiones que sufrió en el accidente. Sin embargo, falleció esa misma mañana, antes de que se realizara el procedimiento.

Uno de los aspectos que llamó la atención sobre su muerte fue que, según explicó su representante a medios como NBC News y Entertainment Weekly, los médicos no habían identificado inicialmente una condición que consideraran potencialmente mortal.

Hasta el momento de los primeros reportes sobre su fallecimiento, no se había divulgado una causa médica oficial. Por esa razón, tampoco se ha establecido públicamente que las fracturas provocadas por el atropellamiento fueran directamente responsables de su muerte.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que el accidente permanecía bajo investigación. No se habían hecho públicos detalles concluyentes sobre la identidad del conductor ni sobre posibles responsabilidades en el hecho.

La trayectoria de Larry Poindexter en televisión y cine

El actor, nacido en Dallas (Texas), construyó una carrera artística que se extendió durante más de cuatro décadas. Aunque participó en numerosas producciones, uno de sus personajes más recordados fue el capitán Tom Fuller en la película ‘S.W.A.T.’, estrenada en 2003 y protagonizada por Samuel L. Jackson, Colin Farrell y Michelle Rodriguez.

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También hizo parte de series reconocidas de la televisión estadounidense. En ‘Days of Our Lives’ interpretó a Ben Welch y posteriormente al padre Louis, mientras que en ‘JAG’ dio vida al abogado Dalton Lowne.

Su trabajo incluyó apariciones en producciones como ‘Friends’, ‘Will & Grace’, ‘NCIS’, ‘CSI’, ‘Supernatural’, ‘How I Met Your Mother’, ‘Castle’, ‘Bones’, ‘The Rookie’ y ‘9-1-1’. Además, participó en la comedia juvenil ‘The Hard Times of RJ Berger’, de MTV, en la que interpretó a Richard Berger, el padre del protagonista.

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En cine también sumó créditos en títulos como ‘17 Again’ (2009) y ‘American Ninja 2: The Confrontation’ (1987). Su último trabajo televisivo conocido incluyó una participación en la cuarta temporada de ‘The Lincoln Lawyer’.

Otros datos sobre Larry Poindexter y las reacciones tras su muerte

La actuación no fue su única actividad artística. Durante la década de 1990, Larry fue vocalista principal de The High Lonesome, una agrupación de country alternativo que comenzó su recorrido en 1987. También escribió canciones y participó en proyectos teatrales. En Broadway trabajó como productor ejecutivo de ‘The Cher Show’, musical que recibió dos premios Tony en 2019.

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En el ámbito personal, estuvo casado con Carol Kritzer, directora de casting, con quien tuvo dos hijos gemelos, Rees y Jake.

Tras conocerse la noticia, varios compañeros expresaron públicamente su tristeza. Uno de ellos fue Paul Iacono, quien compartió elenco con Poindexter en ‘The Hard Times of RJ Berger’. El actor recordó el vínculo que construyeron durante las grabaciones y destacó el acompañamiento que recibió de él en sus primeros años de carrera.

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Iacono también resaltó su generosidad, su sentido del humor y los consejos que le ofreció durante su paso por la industria. En su despedida, manifestó el orgullo que sentía por haber interpretado a su hijo en la ficción y recordó a Poindexter como una figura paterna.

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