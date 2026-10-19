Murió Lua Blanco, de ‘Rebelde’. "Completamente en shock". ¿Qué le pasó a Roberta Messi?

La actriz Lua Blanco que personificó a Roberta Messi en la versión brasileña de la serie ‘Rebelde’ falleció este domingo 18 de octubre, según dio a conocer su familia mediante las redes sociales.

La noticia resultó inesperada no solo para sus seguidores, sino también para algunos de sus colegas, ya que hasta hace muy poco, Lua compartía momentos donde lucía feliz y tranquila en su cuenta de Instagram. Su última publicación fue cinco días antes de que trascendiera su muerte y posteó un carrusel de fotos de instantes donde se veía compartiendo con los suyos.

Hizo su última aparición en televisión fue en julio pasado. Estuvo en el concurso Passa ou Repassa (del programa Domingo Legal en SBT), donde lideró el equipo que resultó ganador en el episodio. Allí se le vio entusiasta.

Sin embargo, al parecer, por esa época la actriz ya estaba en los exámenes médicos relacionados con el cáncer de colon que le fue diagnosticado hace tres meses. La actriz, que se habría sometido a una cirugía y a tratamiento para vencer el mal, no quiso externar la lucha contra la enfermedad sino que la mantuvo en el plano familiar, por lo cual su partida resultó sorpresiva.

Lua de 39 años habría sido diagnosticada en una etapa avanzada del mal.

"Había estado luchando contra el cáncer"



Daniel Blanco, hermano de la actriz, confirmó la noticia: “Con gran tristeza les informamos el fallecimiento de nuestra querida hermana Lua María Blanco. Ella había estado luchando contra el cáncer en sus últimos meses de vida, y durante ese tiempo estuvo completamente rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella toda su vida”

Luego detalló su partida. “Ella partió en paz, llena de amor y con plena fe de que iba directamente a las manos de Dios. Ella estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna. Pido respeto por nuestro luto y silencio en este momento difícil. Gracias por todo el cariño de siempre", puntualizó.

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La muerte de Lua generó reacciones en algunos de sus colegas. Una de ellas fue la actriz mexicana Dulce María, quien personificó el mismo rol en ‘Rebelde’, versión México.

"Completamente en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo, pido a Dios que les de fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Vuela alto Lua bonita"



Lua había nacido el 5 de marzo de 1987 en Sao Paolo, aunque residía en Rio de Janeiro. Además de actriz era modelo y cantante.

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