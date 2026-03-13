Murió ‘Mane’, exmánager de Carlos Vives. Así lo despidió el cantante: “Era mi amigo”

Este jueves se conoció la noticia de la muerte de Manuel José Riveira Farfán, más conocido como ‘Mane’, recordado por haber sido el mánager de Carlos Vives en sus comienzos. El productor musical tenía 64 años, y según reportes de medios locales, murió tras sufrir varios quebrantos de salud.

¿Quién era ‘Mane’, el exmánager de Carlos Vives?

Manuel José acompañó al samario cuando se ganó el Grammy Anglo en el 2002 con Déjame entrar. Su estilo y esencia musical se hicieron evidentes en las primeras giras de La Provincia y en discos emblemáticos como Clásicos de la Provincia y El rock de mi pueblo.

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Cantante colombiano durante rueda de prensa para anunciar su 'Tour al sol' Fotografía por: Gustavo Torrijos

En entrevista con Caracol Radio, Vives recordó algunos de los momentos más especiales que compartió con ‘Mane’. “Manuel fue muy muy importante en mi carrera porque en el momento que yo escogí mi camino de la música, pues no tuve mucho apoyo con el equipo que entonces trabajábamos, era algo que cambiaba mucho el camino mío en la industria de la música. En ese momento, además de recurrir a mis amigos para que nos apoyara en grabaciones y por supuesto en la promoción de lo que estábamos haciendo, escogí a un amigo de mi infancia”, dijo.

De acuerdo con las declaraciones del artista, quien acabó de recibir un reconocimiento por su trayectoria en los Premios Tenerife, su amistad con ‘Mane’ comenzó desde que eran niños:

“Yo recuerdo desde que tengo uso de razón haber visto a Manuel en mis cumpleaños, cuando éramos niños y de yo estar en los cumpleaños de él en su casa, su papá y mi papá fueron muy amigos, entonces nada, cuando la vida se abrió para nosotros, yo sentía que Manuel podía ser entonces ese manager, que manejara el rider, todos esos términos que empezamos a aprender a las carreras en la vida que se nos abría y las oportunidades que nos daba el camino de la música que habíamos tomado, entonces para mí fue muy importante en esos primeros años”, recordó.

Finalmente, en la misma entrevista, Vives hace una comparación especial: “Manuel era mi amigo de la infancia y me daba mucha confianza y es curioso recibir esta llamada en el lugar donde estoy, porque yo creo que la primera vez que oíste hablar de Manuel fue cuando cantamos por primera vez en España en aquel famoso concierto de las ventas, y fíjate, se marcha y me llamas y estoy en España, es como el cierre de un ciclo que fue de momentos muy bonitos, también de momentos muy difíciles con la industria, tú lo sabes, pero yo creo que esta llamada es como cerrar ese ciclo”.