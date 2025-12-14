Murió Mary Magdalene, influenciadora adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio

Mary Magdalene, cuyo nombre real era Denise Ivonne Jarvis Gongora, fue una influenciadora mexicano-canadiense que alcanzó notoriedad en redes sociales por llevar al extremo las transformaciones estéticas. Su imagen hipersexualizada, los tatuajes que cubrían gran parte de su cuerpo y su discurso directo sobre las cirugías plásticas la convirtieron en una figura ampliamente comentada, seguida y también cuestionada en redes sociales.

Sin embargo, el 9 de diciembre de 2025 se conoció la noticia de su fallecimiento, a los 33 años, mientras se encontraba en Tailandia. La información fue confirmada por autoridades locales y por familiares, mientras se iniciaban los procedimientos correspondientes.

¿De qué murió Mary Magdalene?

La creadora de contenido murió tras caer desde el noveno piso de un edificio residencial ubicado en Patong, una ciudad costera de la isla de Phuket, en el sur de Tailandia. Su cuerpo fue encontrado en el área de estacionamiento del inmueble por personal del lugar.

Según reportes de medios locales, el hallazgo se produjo alrededor de la 1:50 p. m., momento en el que se dio aviso a las autoridades. Al sitio acudieron agentes de la policía de Patong, quienes acordonaron la zona y comenzaron la investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información preliminar, la influenciadora se había hospedado en el edificio por un corto periodo de tiempo y tenía previsto abandonarlo al día siguiente. En el noveno piso fueron encontradas unas sandalias que se presume le pertenecían.

Hasta el momento, las autoridades tailandesas no han determinado de manera oficial si se trató de un accidente o si ella misma se quitó la vida. El cuerpo fue trasladado a un hospital local para la realización de la autopsia, cuyos resultados serán clave para establecer la causa exacta de la muerte.

Horas antes del hecho, Mary Magdalene había compartido en sus redes sociales una publicación que, tras conocerse la noticia, fue interpretada por muchos usuarios como inquietante. El mensaje incluía imágenes de la escena final de la película The Truman Show y una fotografía borrosa de su infancia.

Tras confirmarse su fallecimiento, familiares y personas cercanas expresaron su dolor a través de redes sociales. Su hermano compartió mensajes y recuerdos, destacando su creatividad y el vínculo que los unía. Además, la noticia reavivó la discusión en redes sociales sobre la salud mental.

Si usted o alguien que conoce está atravesando una situación de salud mental, en Colombia existen líneas de atención gratuitas para casos de crisis emocional. A nivel nacional está habilitada la línea 01 8000 521 021, así como la Línea 192, opción 4, del Ministerio de Salud. En Bogotá funciona el servicio El poder de ser escuchado, que brinda atención gratuita las 24 horas a través del 106 y del WhatsApp 300 754 89 33, desde teléfonos fijos y móviles.