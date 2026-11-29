El músico Mike Love, nacido el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles, California, murió según dio a conocer su publicista Katie Altman a los medios Variety, Rolling Stones entre otros, este sábado 28 de noviembre.

"Con gran respeto comparto que Mike Love murió esta noche, rodeado por su familia", comentó Altman, sin revelar mayores detalles sobre la causa de su muerte o dónde ocurrió.

"Como ícono cultural estadounidense, será recordado por su singular talento y como inspiración para generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sintió al actuar para sus amados seguidores", agregó.

Mike Love fundó Beach Boys con sus primos

Love de 85 años era hermano de de Murry Wilson, quien sería el padre de sus futuros compañeros de los Beach Boys.

Mike cofundó los Beach Boys en 1961 junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, y su amigo Al Jardine.

La voz de Love identificó clásicos de la banda que él mismo compuso, como "California Girls", "Good Vibrations" y "I Get Around".

Los Beach Boys fueron una de las bandas más grandes de Estados Unidos y, según la página web del grupo, llegaron a vender más de 100 millones de discos en todo el mundo. Se presentaron por última vez el 10 de octubre en el Ryman Auditorium de Nashville, Tennessee.

Publicidad

Aquí más noticias que son tendencia