Murió Miss Austria Lucia Sisic. Padecía enfermedad cardíaca: “Una joven maravillosa”

“Es con gran conmoción y profundo pesar que nos enteramos del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic. La recordaremos como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los que estuvieron cerca de ella. Querida Lucia, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz”, con estas palabras, Mission Austria, la organización encargada de la selección de Miss y Mister Austria, en cabeza de la directora ejecutiva Kerstin Rigger y su esposo Jörg, confirmó la noticia de la repentina muerte de la reina de belleza Laura Sisic.

¿De qué murió Lucia Sisic, Miss Austria 2024?

De acuerdo con lo que la modelo había revelado en varias oportunidades, nació con una malformación en la válvula del corazón, por lo que había tenido que someterse a varias intervenciones quirúrgicas. La última que se realizó, que fue la número siete, fue el año pasado, meses después de haber conseguido su título de Miss Austria. De hecho, la joven había hecho una publicación en su cuenta de Instagram expresando su felicidad por haber dado un paso más en su recuperación. “Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años”.

Por ahora, no se ha hecho pública la causa de su muerte; sin embargo, afirman medios internacionales, podría estar relacionada con la enfermedad que padeció. En una entrevista que concedió en el 2024, Lucía se refirió a todas las dificultades que enfrentó en su infancia por su malformación cardíaca: “Las semanas deportivas pasaron sin mí. Mi infancia fue simplemente distinta, pero eso también me hizo fuerte”.

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Asimismo, en sus redes sociales agradeció a los médicos por ayudarla a tener una mejor calidad de vida: “Gracias a los especialistas y a los médicos dedicados, que siempre salvaron mi vida con grandes esfuerzos, pude superar muchos momentos difíciles y vivir una vida plena”.

Tras conocerse su deceso, el mundo del espectáculo ha lamentado la noticia. El actual Mister Austria, Christopher Dengg, expresó su tristeza: “Estoy profundamente conmocionado. Era como una hermana para mí, especialmente en la época en que compartimos el cargo. Será muy extrañada por todos nosotros”.

Su último post en I nstagram data del 12 de agosto. Allí se mostró con un vestido dorado. En la descripción escribió: “Momentos dorados”. La modelo aun mantenía el título de Miss Austria, pues desde su elección en el 2024 no se ha vuelto a celebrar una nueva edición, al parecer, por falta de recursos y patrocinios.

¿Quién era Lucia Sisic, Miss Austria?

Además de su título como reina de belleza, Lucia Sisic era una joven de 22 años de Viena, que estudiaba para convertirse en docente. Con raíces bosnias, sus padres eran originarios de Bosnia y Herzegovina.

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Después de ser coronada como Miss Austria 2024, Sisic decidió aprovechar su nueva plataforma para crear conciencia sobre las enfermedades cardíacas, especialmente aquellas que afectan a los más pequeños. Su objetivo era transmitir un mensaje de fortaleza y demostrar que, a pesar de las adversidades, se puede llevar una vida plena. A nivel personal, también solía estar muy activa en las redes sociales, donde compartía momentos de su vida, sus viajes y fotos que reflejaban su carrera como modelo. Justo antes de su fallecimiento, había estado de vacaciones y había publicado imágenes de esos días de descanso.