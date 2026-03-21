⁠Murió Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”. Tenía 54 años

En las últimas horas fue confirmada la muerte de Nicholas Brendon, un reconocido actor que alcanzó la fama mundial a finales de los años 90 gracias a su papel como Xander, uno de los personajes más queridos de Buffy, una serie que se convirtió en un verdadero fenómeno cultural y dejó una huella en toda una generación. A lo largo de siete temporadas, su personaje brilló por su humor, lealtad y humanidad en medio del fascinante universo sobrenatural de la historia.

¿De qué murió Nicholas Brendon?

La noticia de su deceso la dio a conocer su familia a través de un comunicado donde afirmaron: “Nos duele profundamente compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales... Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba tomando medicamentos y recibiendo tratamiento para controlar su diagnóstico y era optimista sobre el futuro al momento de su fallecimiento".

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

De igual manera, le pidieron a sus seguidores entender el difícil momento por el que atraviesan. “Nuestra familia pide privacidad durante este tiempo mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón. Gracias a todos los que nos han mostrado su cariño y apoyo”.

Hace un tiempo, el actor compartió de manera sincera sus desafíos de salud, que incluyeron problemas cardíacos, varias cirugías y una larga batalla contra la depresión y el abuso de sustancias. A pesar de todo, su círculo cercano afirmó que estaba recibiendo tratamiento y que había adoptado una actitud optimista en los últimos meses.

¿Quién era Nicholas Brendon?

Nació el 12 de abril de 1971 en Los Ángeles y, antes de alcanzar la fama, tuvo varios trabajos mientras luchaba por abrirse camino en el mundo de la actuación. Su gran oportunidad llegó con “Buffy”, una serie que lo catapultó a la fama internacional. Después de ese éxito, participó en otras producciones como “Criminal Minds”, donde interpretó a Kevin Lynch, y también tuvo apariciones en cine y televisión en papeles secundarios.