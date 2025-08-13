Murió Nobuo Yamada, intérprete del icónico ‘opening’ de ‘Los caballeros del zodiaco’

El mundo del anime y la música japonesa despide a una de sus voces más emblemáticas. Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB, falleció el pasado 9 de agosto a los 61 años, a causa de un cáncer de riñón que enfrentó durante ocho años.

La noticia fue confirmada este miércoles por su agencia, Mojost, que destacó su perseverancia y amor por la música incluso en los momentos más difíciles.

De acuerdo con el comunicado, Nobuo Yamada murió a la 1:39 p.m. en un hospital, acompañado por sus seres queridos. Su funeral se llevó a cabo en privado, según el deseo de la familia, aunque se planea una ceremonia pública para que los admiradores puedan rendirle homenaje.

“Le dieron cinco años de vida, pero luchó con una férrea voluntad de cantar… permaneciendo como el músico de rock NoB hasta el final”, indicó la agencia.

¿Quién fue Nobuo Yamada?

Nacido el 20 de enero de 1964 en Osaka (Japón), Yamada inició su carrera musical en 1983, participando en proyectos junto a figuras como Munetaka Higuchi, baterista de LOUDNESS. Un año después, debutó como vocalista de la banda de hard rock MAKE-UP, con la que alcanzó fama internacional gracias a la interpretación de Pegasus Fantasy, tema de apertura del anime Saint Seiya —conocido en Latinoamérica como Los caballeros del zodiaco— y de Blue Forever, su primer ending.

Además de interpretar, Yamada compuso y escribió la letra de Pegasus Fantasy, canción que se convirtió en un símbolo cultural para generaciones de fanáticos del anime. Su voz potente y estilo inconfundible lo consolidaron como referente en el género de canciones para series animadas y producciones tokusatsu.

A lo largo de su trayectoria, trabajó en temas para GoGo Sentai Boukenger (2006), Tensou Sentai Goseiger (2010) y la película Kamen Rider Amazons: Last Judgement (2018), entre otros proyectos. También formó parte de Project.R, grupo que reúne a intérpretes de la franquicia Super Sentai, y llevó su música a escenarios de Brasil, Francia, España y diversos países de Latinoamérica.

Su vínculo con la región fue estrecho. En varias ocasiones se presentó en convenciones y conciertos, como el Pegasus Fantasy II —A Symphonic Experience— en Ciudad de México en 2023. En enero de este año, expresó en un mensaje a sus seguidores hispanohablantes: “Me llena de alegría compartir nuevamente con ustedes”.