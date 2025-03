Murió papá de Karoll Márquez: “Qué privilegio ser una extensión de ti”

Con profunda tristeza, Karoll Márquez anunció en la mañana de este martes, 4 de marzo, el fallecimiento de una de las personas más importantes en su vida: su papá.

La noticia, que se dio a conocer a través de redes sociales, conmovió a seguidores y colegas del artista cartagenero, quienes expresaron su apoyo y condolencias en este difícil momento.

El mensaje de Karoll Márquez para despedir a su papá

Por medio de su cuenta de Instagram, el exparticipante de MasterChef Celebrity y ¿Quién es la máscara? compartió un carrusel de fotografías de su padre, a quien le dedicó un emotivo y nostálgico mensaje de despedida.

“Padre querido, te has ido. Quiero darte las gracias en nombre de mamá, de mis hermanos y en nombre mío, por haber sido tan único y especial; por enseñarnos lealtad, rigor, respeto, disciplina, buen humor, bondad y nobleza. Dicen que quienes nos dejan de malos no tienen nada, y menos si son el papá o la mamá, pero la realidad es que tú fuiste todo lo que estuvo bien en la vida. Quienes coincidimos con tu existencia fuimos muy afortunados. Honor a quien honor merece, padre, y tú mereces todos los honores de esta y muchas vidas más”, expresó Karoll Márquez.

De igual manera, el músico de 41 años demostró con sus palabras que atraviesa por uno de los momentos más complejos de su vida, teniendo en cuenta que está enfrentando uno de sus mayores miedos: ver partir a su papá.

“Siempre me aterró pensar en este momento porque duele un adiós y, aún más, duele decirle adiós a quien se ama. El momento ha llegado... final e irremediablemente ha llegado, pero todos te recordaremos así de feliz, como se debe recordar a un TIPAZO como tú. Cuidaremos de mamá, tu Maye (no sólo Escalona tuvo a una). La Coto, El Vale, Iván y yo estaremos más unidos que nunca, los recibos se pagarán puntual y Oscar Andrés no verá ‘monicongoj malucoj’ en ‘YuTú’. ¡Que privilegio haberte conocido desde el día en que nací! ¡Qué privilegio haber sido tu hijo y ser una extensión de ti!”, concluyó el Karoll Márquez, recordado por su protagónico en Oye Bonita.

Reacciones a la muerte del papá de Karoll Márquez

La actriz Martha Isabel Bolaños fue una de las primeras en hacerse presente para Márquez. Por medio de un cálido mensaje, la caleña le brindó su apoyo y compañía a quien es un cercano amigo suyo.

“Acompañándote y enviándote luz y amor en este momento difícil para ti y tus seres amados. Un feliz regreso a la fuente para tu papá amado. Te quiero mucho, mi Karoll”, escribió Bolaños.

Carlos Calero, Martina La Peligrosa, Sandra Guzmán, Melina Ramírez, Felipe Peláez e Inés María Zabaraín fueron otros de los que comentaron la publicación de Karoll Márquez.