Murió Pedro Torres, productor de ‘Mujeres Asesinas’ y exesposo de la actriz Lucía Méndez

El productor mexicano Pedro Torres Castilla murió el 30 de enero de 2026, a los 72 años, informó su familia mediante un mensaje público. Su fallecimiento marca la despedida de una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana de las últimas décadas.

Torres fue ampliamente reconocido por su trabajo como productor y director creativo, especialmente por estar detrás de formatos que transformaron la televisión comercial en México. Entre sus proyectos más conocidos se encuentra 'Big Brother México’, reality show que marcó un antes y un después en la programación del país y lo consolidó como un productor con visión internacional.

Además, fue responsable de series de alto impacto como 'Mujeres Asesinas’, una de las producciones más exitosas de la televisión mexicana en los años 2000, destacada por su formato, su narrativa y su elenco. Su carrera también incluyó especiales televisivos, programas musicales y contenidos de entretenimiento que alcanzaron altos niveles de audiencia.

¿De qué murió Pedro Torres?

En los últimos meses, Torres enfrentaba esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera progresiva las funciones motoras. El diagnóstico se hizo público tiempo atrás y explicó su alejamiento paulatino de los proyectos televisivos y de la vida pública.

Aunque no se han detallado las causas exactas de su muerte, su entorno cercano confirmó que atravesaba una etapa compleja de salud. Durante ese proceso, Petro Torres permaneció acompañado de su familia y optó por mantener un perfil bajo, lejos de los reflectores que lo acompañaron durante gran parte de su carrera.

La ELA no tiene cura y suele implicar un deterioro físico gradual, lo que convierte el proceso en uno prolongado y delicado, tanto para el paciente como para su entorno más cercano.

La relación de Pedro Torres con Lucía Méndez

Torres también fue una figura recurrente en la prensa del espectáculo, sobre todo por su relación con Lucía Méndez, actriz y cantante mexicana. Ambos se casaron en 1988, en un momento de gran exposición mediática para los dos, cuando ella ya era una de las estrellas más importantes de las telenovelas.

De ese matrimonio nació su hijo, Pedro Antonio Torres, quien se convirtió en el principal vínculo entre ambos tras su separación. La pareja se divorció a principios de los años noventa, luego de varios años de relación.

Aunque nunca detallaron públicamente las razones de su ruptura, con el tiempo ambos hablaron de esa etapa como una experiencia significativa. Méndez ha reconocido en distintas ocasiones la importancia de Torres en su vida personal y el papel que compartieron como padres.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí