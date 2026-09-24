Murió Peter Byrne, vocalista de Naked Eyes, a los 74 años: sus canciones más famosas

El cantante británico Peter Byrne, conocido por ser la voz principal y uno de los fundadores del dúo de new wave Naked Eyes, murió a los 74 años. El músico falleció en Los Ángeles, California, el pasado 14 de septiembre, según confirmó un comunicado publicado en los canales oficiales de la agrupación. La noticia se conoció el miércoles 23 de septiembre.

De acuerdo con la información divulgada por la banda, Byrne murió en paz después de una breve enfermedad. Hasta el momento, no se ha revelado la causa médica específica de su fallecimiento.

La familia del cantante realizará una ceremonia privada para despedirlo. En el comunicado, los representantes de Naked Eyes invitaron a quienes deseen rendirle homenaje a escuchar su música y dejaron un espacio para compartir mensajes de condolencia. Peter Byrne deja tres hijos: Merlin, Dylan y Chloe; sus hermanos Eileen, Sandy, Carol y Steve, además de su exesposa, Elena.

Con la muerte de Byrne, se despide una de las voces que marcó el synth-pop de los años 80. Junto a Rob Fisher, el cantante llevó a Naked Eyes al reconocimiento internacional con canciones como ‘Always Something There to Remind Me’, ‘Promises, Promises’ y ‘When the Lights Go Out’, que se convirtieron en algunos de los éxitos más recordados de la agrupación.



Un repaso por la carrera de Peter Byrne

El músico comenzó su recorrido en Inglaterra a mediados de los setentas, cuando participó en distintos proyectos antes de consolidarse como cantante y compositor. Entre ellos estuvieron un dúo con Jeff Starrs y las bandas Studio y Neon. Esta última fue especialmente significativa porque contó con Rob Fisher y con músicos que posteriormente formarían Tears for Fears, como Curt Smith y Roland Orzabal.

Peter Byrne y Fisher, quienes se conocían desde su etapa universitaria en Bath, decidieron formar Naked Eyes en 1982. La agrupación firmó con EMI Records y grabó su primer álbum en los estudios Abbey Road, bajo la producción de Tony Mansfield. El trabajo se publicó en el Reino Unido con el título ‘Burning Bridges’ y en Estados Unidos como ‘Naked Eyes’.

El reconocimiento llegó especialmente con ‘Always Something There to Remind Me’, una versión de la canción escrita por Burt Bacharach y Hal David. La interpretación de Naked Eyes alcanzó el octavo lugar del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y se convirtió en la canción más representativa de la agrupación. El dúo también consiguió otros éxitos, entre ellos ‘Promises, Promises’, que llegó al puesto 11 de la misma lista.

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La banda publicó su segundo álbum, ‘Fuel for the Fire’, en 1984. Sin embargo, la formación no logró mantener su actividad inicial y posteriormente se separó. Según reportes de la época, las dificultades para reproducir en las presentaciones el sonido de estudio y la distancia entre Byrne y Fisher, quienes vivían en Londres y Los Ángeles, respectivamente, estuvieron entre los factores mencionados en torno a la disolución del dúo.

Después de la primera etapa de Naked Eyes, Byrne siguió vinculado a la composición y producción musical. En 1985 participó con voces de fondo en ‘Part-Time Lover’, canción de Stevie Wonder que alcanzó el primer lugar de la lista Billboard Hot 100. También escribió canciones para proyectos audiovisuales, entre ellos ‘I Am The Cute One’, interpretada por las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen en 1993.

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En 2001 Peter Byrne publicó su álbum en solitario ‘The Real Illusion’, aunque la relación con Naked Eyes también se prolongó con nuevos proyectos discográficos, entre ellos ‘Fumbling with the Covers’, de 2007, y ‘Disguise the Limit’, de 2021.

La historia de Naked Eyes estuvo marcada por la muerte de Rob Fisher en 1999. El músico falleció después de complicaciones relacionadas con una cirugía por cáncer. continuó trabajando bajo el nombre del proyecto, con grabaciones y presentaciones que mantuvieron vigente parte del repertorio que ambos habían construido.

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