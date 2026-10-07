Murió Piero. El cantautor de ‘Mi viejo’ tenía 81 años y los había celebrado en Colombia

Piero, cuyo nombre de pila era Piero Antonio Franco De Benedictis, había nacido el 19 de abril de 1945 en Galipoli, Apulia, Italia, no obstante, contaba con nacionalidad argentina y colombiana. Esta última la recibió en 1994 durante el gobierno de Ernesto Samper.

El artista, considerado una leyenda viva en la música latinoamericano, recorrió el continente con sus temas en los que abordó la justicia social y se vinculó a causas para favorecer a las víctimas de los conflictos bélicos, y se convirtió en una institución en la música con propósito. Su mánager Sergio Peralta confirmó su partida.

Su familia llegó a Buenos Aires cuando Piero tenía 6 años y allí su padre se dedicó a atender un local, en el que vendía radios y radiolas. El artista comenzó muy niño en la música, pero solo optó por ella de manera más concentrada cuando inició como seminarista en la provincia de Río Negro.

Su reconocimiento comenzó cuando poco después de dejar el seminario, llegó al canal 9 de la televisión argentina una grabación donde él aparecía cantando y llamó la atención. Posteriormente, comenzó su intervención en programas de televisión en 1964, en una época donde la pantalla era semillero de nuevos intérpretes.

Comienzos musicales y el nacimiento de ‘Mi viejo’

Su primera aparición fue en "Remates musicales", donde interpretó temas italianos. Al año siguiente comenzó a grabar sus primeros temas dentro de los que se destacaron "El cachivache" y "Rosa, Rosita". Luego, vendrían las presentaciones en vivo donde compartió escena con artistas de la talla de Leo Dan, Palito Otega y Maribel Marcel. Sin embargo se apartó de los escenarios por un tiempo mientras se preparó musicalmente.

En 1968 surgió el famoso tema ‘Mi viejo’, que posteriormente se convertiría en un himno para los padres. La canción se lanzó en 1969. Se trasladó a España en 1976 durante el periodo de dictadura en Argentina. Allí se hizo muy amigo del escritor colombiano Daniel Samper Pizano. En este tiempo, se alejó de la música. Llegaría a vivir en Bogotá en la década de los años 80’s. Su cercanía con el país derivaría en la obtención de su ciudadanía.

Piero se casó en un primer matrimnio con María Laura Lampreabe, con quien tuvo dos hijos: Mariano, fallecido 40 días después de su nacimiento, y Juan de Benedictis, quien se dedicó a la música y a la actuación.

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En segundas nupcias con Mariana Schettini, tuvo a Fiorella de Benedictis, nacida en el 2003 y a Giuliano de Benedictis, nacido en el. 2002.

Piero celebró sus 81 años en Bogotá

El artista celebró sus 81 años de vida el 19 de abril pasado en medio de una presentación en Bogotá de su tour ‘Sinfonía Inconclusa en la Mar’.

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En el 2025, al cumplir 80 años de vida y 60 de carrera dijo a Vea “Estoy agradecido desde las primeras horas que me dediqué a esto y eso es muy gratificante, y eso que todavía no hicimos lo mejor”.

También se refirió a su gran éxito ‘Mi viejo’: “Yo he visto hasta escrito en los camiones: ‘yo soy tu sangre, mi viejo’. Arranca el concierto y se llenan los ojos de lágrimas, y esas lágrimas son como aplausos”.

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Según información establecida por Vea, el artista había presentado quebrantos de salud relacionados con sus pulmones desde comienzos de esta semana y su fallecimiento se produjo en la mañana del miércoles 7.

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