Murió presentador de ‘Lo sé todo’: “Su partida nos llena de tristeza”. Esto se sabe

La industria del entretenimiento se vistió de luto tras la repentina muerte de Pedro Juan Figueroa, reconocido presentador de televisión, experto en entretenimiento. A través de redes sociales, el canal Wapa Televisión, donde trabajaba como conductor del programa Lo sé todo Puerto Rico, escribió un mensaje: “Su partida nos llena de tristeza y deja un vacío inmenso, tanto a nivel profesional como humano. Nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y con todo el equipo que hoy enfrenta esta irreparable pérdida. Elevamos nuestras oraciones y enviamos fortaleza en este momento de profundo dolor. Respetuosamente, apelamos a la consideración y al respeto hacia la memoria de Pedro Juan y la privacidad de su familia durante este difícil proceso".

¿De qué murió Pedro Juan Figueroa, presentador de ‘Lo sé todo’?

Hasta ahora, no se ha hecho pública la causa de su muerte; ni la emisora ni su familia han compartido detalles específicos, y se ha solicitado respeto por la privacidad en este proceso. En el comunicado emitido por el canal de televisión aseguraron que próximamente darían más detalles de lo que ocurrió con él. “Cuando la familia lo entienda pertinente, estaremos compartiendo información adicional”.

Sin embargo, algunos colegas han insinuado que estaba lidiando con problemas de salud en los meses anteriores. “Tuve la oportunidad de trabajar con Pedro Juan hace algunos años y guardaré siempre el recuerdo de un hombre cumplidor, respetuoso y comprometido con su labor, incluso en medio de sus propias batallas”, escribió el productor Héctor Marcano.

Sylvia Hernández, excompañera del presentador también lamentó su pronta partida: “Me uno al dolor de la familia y compañeros de trabajo de Pedro Juan Figueroa, con quien labore por varios años. Dios les de consuelo y#qdep“.

Otros usuarios en redes sociales han expresando sus condolencias: “que descanse en paz. Mucha fortaleza para el y su familia”, ”que triste. Amor y paz para sus seres queridos", “fortaleza para la familia y amistades cercanos”, “que descanses en paz, amigo”.

¿Quién era Pedro Juan Figueroa, presentador de ‘Lo sé todo’?

Pedro Juan Figueroa fue un comentarista que se destacó no solamente en Puerto Rico, sino también en República Dominicana, México y Estados Unidos. Además de Lo sé todo, también trabajó en otros programas como Dando candela.

Era originario del municipio de Ponce, en Puerto Rico, donde comenzó su carrera como reportero de noticias policiales. Entre su experiencia laboral trabajó cubriendo huelgas y la explosión del Humberto Vidal en el casco urbano de Río Piedras en 1996.