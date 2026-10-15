Murió querido músico de Los Hermanos Plata: “Nos cuesta aceptar tu partida”. Tenía 48 años

José Ángel Plata, músico, compositor y acordeonero de la banda de Uriel Henao, conocido como Rey de los corridos prohibidos, e integrante de la agrupación santandereana de música norteña Los Hermanos Plata, murió el 13 de octubre en la tarde.

El artista, de 48 años de edad y nacido del municipio de Betulia, Santander, falleció cuando se vio involucrado en un lamentable accidente de tránsito en el occidente de Bogotá, zona donde residía.

Según la información oficial, el músico conocido en la industria discográfica como Chane o Chanet y quien el día anterior estuvo junto a la banda de Uriel Henao presentándose en Anapoima, Cundinamarca, se bajó de un bus de servicio público cuando habría intentado cruzar la calle, pero perdió el equilibrio y se cayó. Otro vehículo de carga pesada que transitaba por ese mismo lugar lo embistió. Plata habría fallecido ahí mismo.

El accidente ocurrido a la altura de la calle 13 con carrera 113, pasadas las 3 de la tarde, sigue en investigación.

El Rey de los corridos prohibidos despide a José Ángel Plata

Uriel Henao usó su cuenta de Instagram para despedir a su colega y amigo. "Amigo, mi acordeonero de tantos años, GRACIAS por cada momento vivido, por acompañarme en mis shows hasta el último momento de tu vida. Anoche estábamos en tarima y hoy ya no estas en este mundo. Gracias mi amigo por todo, Dios te reciba en su reino. DESCANSA EN PAZ "CHANE".

La agrupación de Los Hermanos Plata, reconocida en el género norteño, también lo despidió en las redes. "Hasta siempre, hermano de la vida y de la música. Hoy nos invade una profunda tristeza al despedir a nuestro hermano, amigo y compañero de tantos sueños, escenarios y canciones. Hoy el cielo recibe a un gran ser humano, un artista que dejó su huella en nuestros corazones y en la historia de nuestra agrupación LOS HERMANOS PLATA. Fueron muchos los momentos compartidos, las melodías que nos unieron, las tarimas que pisamos y los sueños que construimos juntos. Cada canción, cada presentación y cada recuerdo quedarán guardados para siempre en nuestra memoria. Hoy nos cuesta aceptar tu partida, hermano. TE VAMOS A LLEVAR SIEMPRE EN NUESTRO CORAZONES".

Este jueves 15 de octubre en la tarde será la velación de José Ángel, en el Jardín Cementerio Fontibón. El artista deja dos hijos.

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