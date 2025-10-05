Murió reconocido actor de ‘Simplemente María’ tras luchar contra el cáncer

El mundo de las telenovelas mexicanas está de luto tras la noticia del fallecimiento del actor Gustavo Cosaín, conocido por su participación en producciones como Simplemente María, Ni contigo ni sin ti y El abuelo y yo.

La Asociación Nacional de Intérpretes difundió un comunicado dando a conocer la partida del artista: “La ANDI comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”.

¿De qué murió el actor Gustavo Cosaín?

En junio del 2021, el histrión fue diagnosticado con cáncer. A través de sus redes sociales documentó el proceso y aunque nunca reveló de qué tipo era ni la etapa en la que se encontraba, sí aseguró que el tumor estaba localizado cerca al hombro y se había extendido hasta la espalda.

“Quiero darles las gracias a todos por todo el apoyo que me mandaron, por todos sus buenos deseos para salir adelante de esta enfermedad que es el cáncer, pero ahí vamos acabando con él… todavía nos falta un poquito. La operación salió exitosa. Sí, con sus bronquitas de que tuve que tomar radios, quimios, pero vamos saliendo bien. Ahorita volvió a salir una bolita, pero estamos checando”, dijo hace un tiempo en sus redes sociales.

De igual manera, pidió la ayuda económica para cubrir los gastos, pues de debido a su enfermedad, no pudo seguir trabajando: “Tenía mi lana guardada, la mayoría me conoce, que no me gusta pedir, pero a mí me tocó cáncer y me tocó coronavirus, pero aquí estamos con problemitas y todo (…) A quien me pueda echar la mano, se lo voy a agradecer. Vivan felices (...) vamos a echarle ganas, vamos a triunfar".

Aunque algunos medios reportan que su muerte habría ocurrido el 2 de octubre de 2025, esta fecha no ha sido oficialmente confirmada por ANDI ni por fuentes familiares.

Sus amigos y seguidores han dejado sus mensajes en redes sociales lamentando la partida del actor. “Tenía tantas ganas de vivir, lamentable perder así a uno de los grandes actor de la pantalla chica”, “¡Vuela alto amigo, Gustavo Cosaín! Hoy nuestro amigo y vecino se adelantó. A sus familiares mi más sentido pésame. Gracias Gustavo por compartir momentos de tu vida con tantos quienes te recordaremos",