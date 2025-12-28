Murió Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra, ícono del tango argentino. Sufrió accidente doméstico

La música argentina amaneció este 28 de diciembre con una noticia que conmovió a seguidores del tango: Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra, reconocido cantante del género, falleció tras varios días internado en una clínica en Buenos Aires.

La confirmación fue hecha por su familia en redes sociales, en las que también expresaron su tristeza por la partida de quien fuera una figura destacada del tango.

¿De qué murió Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra?

El artista, de 74 años, sufrió a comienzos de diciembre un accidente doméstico en su vivienda, cuando cayó desde una escalera. El golpe fue de consideración y obligó a su traslado inmediato a un centro médico, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

Desde entonces, Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra permaneció internado bajo observación. Su estado de salud fue seguido de cerca tanto por su entorno familiar como por medios argentinos, que informaron sobre su evolución. En algunos momentos se habló de una aparente estabilidad, aunque el pronóstico se mantuvo reservado y sin señales claras de una recuperación definitiva.

Con el paso de los días, su cuadro se fue complicando y, finalmente, no logró sobreponerse a las consecuencias del accidente. Su fallecimiento se produjo en las primeras horas de este domingo, según confirmó la familia en el comunicado difundido públicamente.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular mensajes de despedida y condolencias por parte de artistas, músicos y personas vinculadas al ambiente del tango. También seguidores del género expresaron su sentir y compartieron recuerdos relacionados con su carrera y sus presentaciones.

En el mensaje difundido por la familia, además de anunciar la muerte del cantante, se pidió respeto por la intimidad en este momento. En particular, se solicitó consideración hacia su esposa, a quien describieron como profundamente afectada por la pérdida.

Algunas de las canciones más populares de Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra

Durante su carrera, Pereyra interpretó una serie de tangos que formaron parte del repertorio popular del género, como “Como dos extraños”, “Qué me van a hablar de amor”, “Siga el corso” y “Mano a mano”. También figuran títulos como “Jamás lo vas a saber”, “Malevaje”, “Uno” y “Callejera”.

‘Chiqui’ Pereyra también interpretó piezas del cancionero tanguero como "Cambalache" o "Malevaje", que integraban sus recitales y grabaciones a lo largo de los años. Además, dejó registros en discos como "Una vida de tangos" y otras producciones en las que abordó obras tradicionales del género.

