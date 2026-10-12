Murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, a los 34 años: revelan hipótesis del fallecimiento

RJ Mitte, recordado por su papel de Walter White Jr. en la serie ‘Breaking Bad’, murió a los 34 años en Texas, Estados Unidos. La noticia se conoció este lunes 12 de octubre y fue confirmada por sus representantes, quienes destacaron su trayectoria artística y su trabajo en favor de los derechos de las personas con discapacidad.

Mitte alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en la producción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, en la que interpretó al hijo adolescente del protagonista. Sin embargo, además de su trabajo en televisión y cine, construyó una trayectoria como activista por la inclusión y la representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

¿Qué se sabe sobre la muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’?

El portal de noticias TMZ reportó la muerte del intérprete y entregó detalles preliminares del caso, citando a un funcionario del condado que confirmó que el artista norteamericano falleció este lunes, 12 de octubre, en Texas.

En su reporte, el mencionado medio aseguró que RJ Mitte se habría quitado la vida, según la información proporcionada por el funcionario. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias del fallecimiento y, hasta el momento, no se ha divulgado una conclusión oficial sobre el caso.

Por su parte, representantes del reconocido actor confirmaron el fallecimiento mediante un comunicado en el que expresaron su pesar por la pérdida. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, se lee en la misiva.

En el mismo mensaje, los representantes de Mitte pidieron respeto por la privacidad de sus familiares y allegados durante este momento.

Un repaso por la carrera de RJ Mitte

RJ Mitte, cuyo nombre completo era Roy Frank Mitte III, nació el 21 de agosto de 1992 y comenzó a abrirse camino en la actuación durante su adolescencia. Antes de alcanzar reconocimiento internacional, tuvo participaciones menores en producciones televisivas, entre ellas ‘Hannah Montana’. Hasta que su carrera tomó un rumbo diferente en 2008, cuando consiguió el papel que marcaría su trayectoria profesional.

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En ‘Breaking Bad’, interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn. El personaje formó parte de las cinco temporadas de la serie, emitida entre 2008 y 2013, y apareció en 56 episodios. La producción se convirtió en uno de los dramas televisivos más reconocidos de su generación y le permitió al actor consolidar su presencia en la industria.

Una de las particularidades de su interpretación fue que RJ Mitte vivía con parálisis cerebral, condición que también tenía su personaje en la ficción. El actor aprovechó su experiencia personal para promover una representación más auténtica de las personas con discapacidad en el cine y la televisión. De hecho, su trabajo trascendió la pantalla y lo llevó a participar en iniciativas de concientización, inclusión y defensa de los derechos de esta población.

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Después del final de ‘Breaking Bad’, el actor continuó trabajando en cine y televisión. Participó en producciones como ‘Switched at Birth’, ‘The Recall’, ‘The Oak Room’ y ‘The Guardians of Justice’. Paralelamente, se vinculó con organizaciones dedicadas a la inclusión y se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s.

RJ Mitte durante la premier de ‘Pluribus’ (2025) en el teatro DGA de Los Ángeles, California.

Foto: EFE - ALLISON DINNER

En Colombia, las personas que necesiten orientación o apoyo en salud mental pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 106, un servicio de orientación que funciona las 24 horas, los siete días de la semana. En Bogotá, además, está disponible el WhatsApp 300 754 8933, también con atención permanente. Además, el Ministerio de Salud cuenta con un directorio de líneas territoriales para quienes requieran consultar los canales de atención disponibles en otras regiones del país.

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Si una persona se encuentra en una situación de emergencia o considera que existe un riesgo inmediato para su vida, debe acudir al servicio de urgencias más cercano o comunicarse con alguno de los mencionados canales de atención.

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