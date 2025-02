Roberta Flack la cantante de 88 años, nacida en Black Mountain, Carolina del Norte, en 1937, y quiera fuera la primera artista en lograr alzarse con dos Premios Grammy a mejor grabación del año consecutivamente con ‘The First Time Ever I Saw Your Face’ y ‘Killing Me Softly with His Song’, en 1973 y 1974, respectivamente; falleció este lunes 24 de febrero.

La noticia que fue lanzada por el diario TMZ apunta a quebrantos de salud derivados de la condición de la artista y corroborada por su publicista, que mencionó que falleció en la tranquilidad de su hogar. “Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack”, se lee en el comunicado oficial. “Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa”.

Roberta Flack comenzó en la música en iglesia bautista

Flack, quien evidenció su inclinación musical en los servicios de la iglesia protestante de Nashville, donde su padre era el encargado de tocar el órgano, comenzó a prepararse musicalmente desde muy joven en la Universidad Howard.

Roberta fue descubierta mientras cantaba en un club de jazz y luego firmó con la disquera Atlantic Records.

Paralelo al desarrollo de su carrera, Flack fue una activista en pro de los derechos de los artistas y poblaciones vulnerables. Fue miembro de Artist Empowerment Coalition, que trabaja por el derecho de los artistas a controlar sus propiedades creativas. Así mismo, fundó la escuela ‘The Roberta Flack School of Music’, que brinda educación musical gratuita a estudiantes desfavorecidos.

La presencia de Flack en escena disminuyó luego de que empezara a sufrir quebrantos de salud. El 20 de abril de 2018, Flack tuvo que abandonar en el escenario del teatro Apolo cuando estaba en medio de un acto benéfico, cuando se enfermó. Horas más tarde se reveló que sufrió un derrame cerebral.

En el 2022 se anunció que había sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de ELA.

