Murió Rudy Márquez a los 81 años. El cantante padecía grave enfermedad

La música está de luto. Rudy Márquez, una de las figuras más emblemáticas de la canción romántica, falleció este 9 de octubre en la Clínica Las Américas de Medellín. Su voz, que acompañó a varias generaciones, se apagó a los 81 años y dejó un legado que será recordada gracias a éxitos como Ella no volvió (Memorias) y Ana María.

¿De qué murió Rudy Márquez?

De acuerdo con el comunicado que compartieron los familiares del venezolano, las causas de su deceso están relacionadas con un agresivo cáncer de páncreas contra el que luchó en los últimos meses.

“En todo momento estuvo en compañía de sus familiares más cercanos, quienes lo llenaron de alegría y amor hasta el último minuto de su vida. A pesar de su partida física, estamos seguros que su música seguirá vigente, ya que se han convertido en clásicos que perduran en la memoria y en el corazón de toda su fanaticada”, se lee en las primeras líneas de la misiva que tomó por sorpresa a sus más fieles fanáticos.

“Será recordado por su extraordinaria voz y mantener presente el género de la balada, así como por las grandes historias de amor y desamor que están plasmadas en las letras de sus canciones. Rudy Márquez por siempre será nuestro ‘Eterno Romántico’. Solicitamos a todos su comprensión en este momento tan triste y agradecemos privacidad”, concluye el comunicado.

Según El Pereirano, el artista murió al poco tiempo de que su familia iniciara los trámites para solicitar su eutanasia, teniendo en cuenta que la enfermedad ya había hecho metástasis en órganos vitales.

El mensaje póstumo de Rudy Márquez

Por medio de redes sociales, familiares del baladista compartieron unas palabras que, al parecer, escribió poco tiempo antes de morir para agradecer a los que hicieron parte de su carrera, sobre todo a sus fanáticos.

“Hoy me despido de este mundo con el corazón lleno de gratitud, pero no sin antes agradecer a todas las personas que hicieron posible este camino (...) Gracias infinitas a mis seguidores porque ustedes fueron el latido constante que mantuvo viva mi música. Hoy les digo que, mientras mis canciones sigan sonando, Rudy no morirá. Hagamos de esta obra algo eterno porque en cada acorde y cada letra seguiré viviendo”, fue parte del mensaje con el que se despidió Rudy Márquez, quien hizo parte de agrupaciones como Los Impala y Los 007.