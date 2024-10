“Casi me raptan”: Evaluna habló del tenso momento que vivió con misteriosos hombres

La venezolana Evaluna Montaner dejó a sus seguidores conmocionados al revelar un aterrador suceso que vivió dentro de un supermercado. A través de un video que publicó en el canal de YouTube que tiene junto a Camilo Echeverry, su esposo, la joven artista narró cómo fue perseguida por dos hombres que, aparentemente, tenían la intención de raptarla.

¿Qué le pasó a Evaluna Montaner?

De acuerdo con lo expuesto por la hija de Ricardo Montaner, todo ocurrió hace cuatro años, aproximadamente, cuando fue sola al supermercado para comprar los ingredientes de una sangría que planeaba disfrutar en familia.

“De repente estoy en un pasillo, con mi carrito, y siento que me están persiguiendo dos tipos. En un momento ambos se me acercan y me preguntan qué talla de zapatos soy ¡Todo fue súper raro! Ellos me dijeron que tenían un par de zapatos en su mochila y querían que yo los viera, pero yo solo me alejaba y les daba las gracias. Ahí fue cuando pensé: ‘Me van a llevar y quieren saber qué talla soy, y para que no me reconozcan me van a cambiar de ropa y me van a poner unos zapatos nuevos’ (...) Yo estaba asustada, uno no sabe, ¿qué tal hubieran tenido una pistola o algo?“, explicó Evaluna en dicho video, en el que también estuvo presente Camilo Echeverry, padre de sus dos hijos.

“Me fui rápido a donde había personas, agarre todas las cosas que tenía que comprar… la verdad no me acuerdo si compre todo…, después de eso, pago las cosas y me doy cuenta de que ellos se salieron de la tienda, por eso le pedí al de la caja que me acompañara al carro porque tenía mucho miedo”, agregó la cantante de 27 años, quien advirtió también que “ser mujer no es fácil” y por eso no sale sola desde entonces.

La historia de Camilo y Evaluna

El ganador del Factor Xs y la hija de Ricardo Montaner iniciaron su romance en 2015, tras un año de haberse conocido. A partir del primer momento las muestras de cariño por parte de ambos se hicieron públicas, aunque durante todo este tiempo se guardaron la historia de la primera vez que se dijeron “te amo”.

“¡Fue un momento tan lindo! Fue en Santa Marta, estábamos viendo el atardecer en un balcón y Camilo empezó a decir un montón de cosas, pero se empezó a enredar y yo: ‘¿Tú me estás diciendo que me amas?’, y él respondió que sí ¡Fue muy hermoso!”, comentó la cantante de 27 años sobre aquella ocasión, muy importante en la historia de amor que tiene con el colombiano, con quien se casó en febrero de 2020.

En esta misma grabación, Evaluna y Camilo también le contaron a su comunidad de fanáticos cómo fue el primer día en que se fueron a vivir juntos: “Hicimos café con una greca conectada al piso. Nuestra casa era literalmente un hueco vacío que tenía un colchón y una cafetera eléctrica, eso era todo”.