Murió Sahara Ray, ex de Justin Bieber. Tenía 34 años y una pequeña bebé

Sahara Ray, modelo y diseñadora que tuvo una relación con Justin Bieber, murió a los 34 años, según confirmó su familia al portal de noticias estadounidense TMZ. La australiana desarrolló una carrera en la industria de la moda y creó su propia marca de trajes de baño, además de consolidar una amplia presencia en redes sociales.

Su nombre cobró especial atención internacional en 2016, cuando fue fotografiada junto al cantante canadiense durante unas vacaciones en Hawái. Desde entonces, su vínculo con ‘J.B.’ quedó asociado a su trayectoria pública, aunque Ray también construyó su propio camino en las pasarelas, el sector empresarial y las redes sociales.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Sahara Ray?

La familia de Ray confirmó a TMZ que la modelo falleció el domingo 18 de octubre en un hospital y que estuvo acompañada por sus seres queridos durante sus últimos momentos. En ese primer reporte no se entregó información sobre la causa de muerte, que permanecía sin confirmación oficial.

En las horas posteriores comenzaron a circular nuevos reportes sobre lo ocurrido. Daily Mail aseguró que la australiana habría sufrido una sobredosis de fentanilo la noche del viernes 16 de octubre, en Los Ángeles, y que fue trasladada de emergencia a un hospital. Según esa versión, su estado se deterioró durante los días siguientes y permaneció con soporte vital hasta que su familia tomó la decisión de retirarlo el domingo.

La información sobre el fentanilo ha sido reproducida por otros medios internacionales, entre ellos Page Six, The Mirror y The Sun. Sin embargo, hasta el momento la familia no ha confirmado públicamente esa versión y tampoco se ha divulgado una determinación oficial de las autoridades sobre la causa de muerte.

Esta fue una de las últimas publicaciones de Sahara Ray en sus redes sociales.

La muerte de Sahara Ray ocurre pocos meses después de que se convirtiera en madre. En enero de 2026 nació su hija, Snow, cuyo padre no ha sido identificado públicamente. La modelo había compartido parte de su embarazo en redes sociales y, en julio, publicó sus últimas fotografías en Instagram. En ellas aparecía junto a la niña y escribió: “Todo mi corazón, bebé Snow”.

Otro aspecto de su vida que ha cobrado relevancia tras su fallecimiento es su estado de salud. En 2024, Ray contó que había desarrollado el síndrome de Guillain-Barré después de un accidente de tránsito provocado, según su relato, por un conductor ebrio. La enfermedad le ocasionó una parálisis parcial y durante su recuperación utilizó silla de ruedas y caminador. Ella documentó ese proceso en redes sociales, pero no existe información oficial que establezca que esa condición estuviera relacionada con su muerte.

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Sahara Ray era hija del surfista profesional Tony Ray y pasó parte de su infancia entre Australia, California y Hawái. En 2014 creó Sahara Ray Swim, una marca de trajes de baño que impulsó su presencia en la industria de la moda. Su popularidad en redes sociales también contribuyó a convertirla en una figura conocida fuera de Australia.

Tras conocerse la noticia, su hermana menor, Ruby Ray, publicó un homenaje en el que recordó a Sahara como una mujer llena de vida, inteligente, divertida, amable y empática. También hubo mensajes de otras personas cercanas a la modelo, entre ellas la británica Lottie Moss. La muerte de Ray deja abiertas preguntas sobre sus últimos días, mientras sus familiares y seguidores afrontan una pérdida ocurrida apenas unos meses después del nacimiento de su hija.

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"Sahara ha pasado de esta vida a otra, y yo me quedo tratando de comprender cómo alguien tan lleno de vida ya no puede estar aquí para vivirla (…) Qué cruel es amar a alguien tan profundamente y no tener a quién entregarle amor; tener toda una vida de recuerdos detrás de ti, pero no más mañanas juntas. No creo que haya palabras en ningún idioma capaces de aguantar el peso de este corazón roto. No sé cómo darle sentido a un mundo que sigue girando cuando el mío se siente como si se hubiera detenido", fue parte de la despedida de Ruby a Sahara Ray.

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