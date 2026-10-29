Murió Sir Patrick Stewart, actor de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’, a los 86 años

El actor británico Sir Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la saga ‘Star Trek’ y al profesor Charles Xavier en las películas de ‘X-Men’, murió a los 86 años, según confirmó su familia este jueves 29 de octubre.

El intérprete falleció el miércoles 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos, de acuerdo con el comunicado difundido por su representante. La noticia fue acompañada de un mensaje que destacó el cariño de sus seres queridos durante sus últimos momentos.

¿De qué murió Sir Patrick Stewart, figura de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’?

Según el comunicado compartido por la familia del actor, durante las últimas horas del 28 de octubre permaneció junto a su esposa, Sunny Ozell, y "estuvo rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, acompañado de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas".

En cuanto a las causas del fallecimiento de Sir Patrick Stewart, los seres queridos del intérprete describieron esta partida como el desenlace de un periodo breve y complejo relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

"Anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny, tras un breve y complejo proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Estuvo rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, acompañado de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas, así como de esa profunda emoción que solo él podía inspirar después de toda una vida dedicada a los demás".

En el comunicado, la familia también hizo una petición relacionada con los homenajes al actor. En lugar de enviar flores y otro tipo de obsequios, el mensaje sugiere realizar donaciones conmemorativas destinadas a iniciativas vinculadas con la investigación del alzhéimer y el acompañamiento a quienes conviven con esta enfermedad.

Entre las opciones mencionadas están el Fondo del Centro de Investigación sobre la Enfermedad de Alzheimer de Johns Hopkins, que apoya la investigación científica, y los recursos para cuidadores de la Fundación de Alzheimer de Estados Unidos.

"Atesoraremos para siempre la serenidad y la expresión reflexiva de su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia inquebrantable", agregó la familia de Sir Patrick Stewart al comunicar su fallecimiento. Foto: AFP - MICHAEL TRAN

Un repaso por la carrera de Sir Patrick Stewart

Su trayectoria artística inició en el teatro británico y, en 1966, se incorporó a la Royal Shakespeare Company, agrupación con la que consolidó su formación en las obras clásicas. Su experiencia sobre las tablas fue determinante para desarrollar un estilo interpretativo que posteriormente trasladó al cine y la televisión.

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En 1987 llegó el papel que cambiaría su trayectoria: el capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek: The Next Generation’, serie que protagonizó durante siete temporadas y que lo convirtió en una figura internacional de la ciencia ficción. Años después, Sir Patrick Stewart amplió su reconocimiento entre el público con su interpretación del profesor Charles Xavier en la saga ‘X-Men’, personaje que encarnó por primera vez en la película estrenada en el año 2000 y al que regresó en varias entregas, incluida ‘Logan’ (2017).

Años más tarde, retomó a Picard en la serie ‘Star Trek: Picard’, que concluyó en 2023. Su trayectoria recibió múltiples distinciones, entre ellas el nombramiento como caballero por sus servicios a las artes dramáticas en 2010, además de reconocimientos teatrales y un premio Grammy por su narración del álbum infantil ‘Prokofiev: Peter and the Wolf’.

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En sus últimos años, el actor continuó vinculado a grandes producciones y proyectos de distintos formatos. En 2022 volvió a interpretar a Charles Xavier en ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’, mientras que en 2024 participó como narrador en el documental ‘Secrets of the Neanderthals’.

Durante 2026, su trabajo incluyó la película animada ‘The Sheep Detectives’, en la que prestó su voz al personaje de Sir Ritchfield, y su participación como Xavier en ‘Avengers: Doomsday’, cuyo estreno está previsto para diciembre de este año.

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