Murió estrella de TikTok que padecía extraña enfermedad. Tenía 26 años

La creadora de contenido Sydney Towle murió el pasado 5 de agosto de 2026, a los 26 años, luego de enfrentar durante varios años una delicada enfermedad considerada poco común. La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde seguidores y otras figuras de internet expresaron mensajes de despedida y recordaron el impacto que tuvo su historia.

La estadounidense se convirtió en una de las voces más conocidas de TikTok por documentar su día a día. Con más de un millón de seguidores en esa plataforma, compartía desde momentos cotidianos hasta los desafíos personales que atravesaba, lo que le permitió construir una comunidad que siguió de cerca cada etapa de su proceso.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Sydney Towle?

La joven falleció el 5 de agosto de 2026, según confirmó su familia en una publicación difundida un día después. En el mensaje la describieron como “un rayo de sol infinito” y agradecieron el apoyo que recibió durante los últimos años.

Sydney Towle padecía un colangiocarcinoma en estadio 4, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta los conductos biliares. Había recibido el diagnóstico en 2023, cuando tenía 23 años, después de consultar por un dolor abdominal que inicialmente creyó que era una hernia.

Desde entonces decidió compartir públicamente su tratamiento. En sus redes sociales mostró sesiones de quimioterapia, hospitalizaciones, cirugías y otros momentos difíciles, pero también viajes, reuniones con amigos y actividades cotidianas con las que buscaba demostrar que era posible seguir disfrutando de la vida pese a la enfermedad.

Durante este año participó en un ensayo clínico y fue sometida a una cirugía para retirar uno de los tumores. Aunque la intervención fue exitosa, semanas después informó que el cáncer había continuado avanzando y que habían aparecido nuevas lesiones.

Meses antes de su muerte también contó que un oncólogo le recomendó suspender el tratamiento e iniciar cuidados de fin de vida. Sin embargo, decidió buscar una segunda opinión médica y continuar luchando contra la enfermedad.

El 4 de agosto, un día antes de fallecer, su hermano informó que había ingresado a un centro de cuidados paliativos, donde permanecía acompañada por su familia.

Además de crear contenido sobre estilo de vida, Sydney Towle utilizó sus plataformas para dar visibilidad al cáncer en adultos jóvenes y crear conciencia sobre el colangiocarcinoma. Su historia fue seguida por millones de personas, que encontraron en su testimonio un ejemplo de fortaleza, honestidad y resiliencia frente a una enfermedad poco común.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí