La modelo alemana Veruschka von Lehndorff murió el martes 24 de noviembre de 2026, a los 87 años, en Berlín, Alemania. La noticia de su fallecimiento se conoció el miércoles 25 de noviembre y fue confirmada por su hermana, Catharina Kappelhoff-Wulff, al diario alemán Bild. Posteriormente, la agencia de noticias DPA también corroboró la información con fuentes cercanas a la familia.

De acuerdo con los primeros reportes, la artista murió en su residencia, acompañada por amigos y familiares. Su hermana también publicó un mensaje de despedida en el sitio web de la empresa familiar Gräfin von Lehndorff Design, en el que se refirió a ella como Vera von Lehndorff, su nombre de nacimiento.

"Lamentamos la pérdida de una mujer extraordinaria, la hermana de Catharina y una artista que dio forma a nuestra casa desde sus comienzos (…) En las décadas de 1960 y 1970, marcó el mundo de la moda, el arte y la fotografía como nadie más".

Veruschka pertenecía a una familia de la nobleza alemana y era hija del conde Heinrich von Lehndorff-Steinort, razón por la que también recibió el título nobiliario de condesa.

Veruschka, la mujer que Richard Avedon consideró la más bella del mundo

Su carrera comenzó en 1959, cuando fue descubierta por el fotógrafo Ugo Mulas mientras estudiaba arte en Florencia, Italia. Su estatura, de aproximadamente 1,83 metros, sus facciones angulosas y su apariencia poco convencional llamaron la atención de la industria de la moda, aunque inicialmente tuvo dificultades para abrirse camino en Nueva York. Su oportunidad llegó a mediados de los años sesenta, cuando regresó a esa ciudad y comenzó a trabajar con algunas de las figuras más importantes de la fotografía editorial.

Su imagen llamó especialmente la atención de Diana Vreeland, entonces editora en jefe de Vogue, quien encontró en ella un rostro capaz de representar la transformación que experimentaba la moda durante aquella década. Veruschka apareció en 13 portadas de la edición estadounidense de la revista y trabajó con fotógrafos como Richard Avedon, Irving Penn, Horst P. Horst y David Bailey. Para mediados de los años sesenta ya era una de las modelos más reconocidas y mejor pagadas del mundo.

Fue precisamente Richard Avedon quien la describió como "la mujer más bella del mundo", una expresión que acompañó durante décadas la historia de la modelo alemana. La admiración del fotógrafo por ella quedó plasmada en una de sus colaboraciones más recordadas: una producción editorial de 25 páginas para la edición estadounidense de Vogue del 1 de marzo de 1967. En esas imágenes, la alemana exploró diferentes poses y movimientos corporales que permitieron construir fotografías alejadas de las sesiones tradicionales de moda.

Su reconocimiento también trascendió las revistas especializadas. En 1966 participó en "Blow-Up", del director italiano Michelangelo Antonioni, una película que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes al año siguiente. Su aparición junto al actor David Hemmings, en una escena ambientada en una sesión fotográfica, contribuyó a convertirla en un rostro conocido más allá de la industria del modelaje. En 1967 también protagonizó la portada de la revista Life, consolidando su presencia en la cultura popular de la época.

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Richard Avedon famously pronounced Veruschka “the most beautiful woman in the world.”



On November 25 it was confirmed by the German newspaper Bild that the model died at the age of 87



Veruschka von Lehndorff, Blow-Up, Michelangelo Antonioni, 1966. pic.twitter.com/HZRqU94gbk — La femme merveilleuse invisible (@larwoolf) November 25, 2026

Su vida personal: una relación de casi nueve años y una vida lejos de los reflectores

En el ámbito personal, Veruschka mantuvo una vida sentimental alejada de la exposición pública. Una de sus relaciones más conocidas fue la que sostuvo con el fotógrafo italiano Franco Rubartelli, a quien conoció durante los años sesenta y con quien compartió cerca de nueve años. Su vínculo trascendió lo sentimental: juntos recorrieron diferentes países y desarrollaron algunas de las producciones fotográficas más recordadas de aquella época. También experimentaron con el maquillaje y la pintura corporal, una propuesta que terminó convirtiéndose en una de las características de su trabajo artístico.

Aunque sus caminos se separaron, Rubartelli siguió siendo una persona importante en su historia. Tras conocer su fallecimiento, el fotógrafo le dedicó un mensaje en el que destacó su sensibilidad, valentía y belleza, y recordó el vínculo que compartieron durante aquellos años. Según contó en una entrevista con Vogue publicada después de su muerte, ambos habían retomado el contacto recientemente, después de más de cinco décadas sin saber el uno del otro.

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Veruschka nunca se casó ni tuvo hijos. Durante una parte importante de su vida residió en Nueva York, donde también desarrolló su interés por la protección animal. En una entrevista concedida a WELT, en 2010, contó que se involucró en el cuidado de animales abandonados y maltratados en Brooklyn, e incluso recordó una ocasión en la que estuvo cerca de ser arrestada mientras intentaba rescatar a un perro que permanecía encerrado en un estacionamiento.

En 2005 regresó a Alemania y se estableció en Berlín, donde pasó sus últimos años alejada de la exposición mediática. Aunque llevaba una vida discreta, mantuvo su interés por el arte y el intercambio con nuevas generaciones de creadores.

Veruschka von Lehndorff. Foto: Getty Images - Evan Agostini

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