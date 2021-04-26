Murió Willie Colón, ícono de salsa, a los 75 años

Hay luto en el mundo de la salsa. Este sábado 21 de febrero fue confirmada la muerte de Willie Colón, ícono de la salsa, quien en los últimos días había permanecido hospitalizado en Nueva York de acuerdo con reportes que circularon en la red social X.

La noticia fue confirmada a través de redes sociales donde fue publicado un comunicado, luego de varios días de incertidumbre sobre su estado de salud.

Por ahora, se desconocen los motivos de su deceso, pero lo que se conoció es que, al parecer, el artista habría sufrido problemas respiratorios y se encontraba en un centro asistencial de Nueva York.

Willie Colón, artista de salsa, falleció a los 75 años.

En el comunicado que circula en redes sociales, se lee: “Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Asimismo, también el comunicado publicado en Facebook dice: “Mientras lamentamos su ausencia, también nos regocijamos en el regalo atemporal de su música y los preciados recuerdos que creó vivirán para siempre”.

¿Quién era Willie Colón?

Además de cantante, Willie Colón fue un destacado trombonista, quien junto a Héctor Lavoe transformó la música latina en los años 70, gracias a éxitos como “El Malo” y “Che ché colé”.

Como compositor, productor y activista social, su influencia en la música latina fue significativa, tanto en el ámbito artístico como en el cultural. Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, en una familia puertorriqueña, Colón creció en un entorno donde se entrelazaban diversas culturas, lo que sin duda dejó una huella en el sonido de la salsa neoyorquina.

En esa época, Colón comenzó una colaboración que marcaría un hito en la música con el cantautor panameño Rubén Blades. Juntos, crearon uno de los discos más emblemáticos de la música latina: Siembra, que se ganó el título de uno de los álbumes de salsa más vendidos de la historia. Temas como Pedro Navaja no solo se convirtieron en grandes éxitos, sino que también aportaron una narrativa social más rica a la salsa, tocando cuestiones urbanas, políticas y existenciales.

A lo largo de su carrera ganó 1 premio a la trayectoria de los Latin Grammy, 15 discos de oro y 5 discos de platino.