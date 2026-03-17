Myriam de Lourdes sufrió accidente casero que la llevó dos veces al hospital: “Fue tremendo”

Un accidente doméstico ocurrido en Cartagena dejó a la actriz Myriam de Lourdes con varias afectaciones físicas que aún continúan bajo seguimiento médico. La propia artista dio detalles del episodio en una entrevista reciente, en la que también habló de las secuelas que ha enfrentado.

El caso se conoció a través del programa ‘La Red’, donde explicó cómo un hecho cotidiano dentro de su casa terminó convirtiéndose en una situación de salud más compleja de lo previsto.

El accidente casero de Myriam de Lourdes

Según relató, la caída ocurrió mientras manipulaba un abanico de pie en medio de sus labores diarias. Al moverse con rapidez dentro de la vivienda, olvidó la ubicación del cable y terminó enredándose, lo que provocó una caída violenta.

“Me enredé con el cable y literalmente salí volando”, contó Myriam de Lourdes, madre de la también actriz y cantante Carolina Sabino.

En el intento por sostenerse, la actriz no logró agarrarse con firmeza y terminó golpeándose contra el suelo. Durante el impacto, una banqueta y el mismo ventilador cayeron sobre su cuerpo.

Tras el accidente, pidió ayuda a sus vecinos y fue trasladada a un centro médico, donde le practicaron varios exámenes. Los resultados evidenciaron un fuerte impacto interno además de un edema en la cadera.

“Hubo contusión interna. Es decir, como cuando uno se estrella en un carro, que los órganos se estrellan contra la red costal. La estremecida fue tan fuerte que se inflamó el corazón, el pulmón; o sea, de verdad por dentro estaba yo hinchada”, explicó.

Myriam de Lourdes tuvo que volver al hospital

Días después, la cartagenera de 67 años vivió un nuevo episodio al realizar un movimiento brusco con su brazo izquierdo (afectado por el golpe anterior), lo que derivó en otra visita al centro médico. Allí, el diagnóstico preliminar apuntó a una posible lesión ligamentaria y a una afectación muscular que no habría cicatrizado de forma adecuada.

Actualmente, Myriam de Lourdes presenta limitaciones en la movilidad del brazo afectado y continúa experimentando dolor al intentar levantarlo: “En este momento mi brazo lo tengo inútil; o sea, de verdad, yo estoy feliz con este (derecho), pero con este (izquierdo) no puedo hacer mucho porque los dolores son tremendos”.

A pesar de las complicaciones y del uso de cabestrillo, la actriz ha mantenido su actividad profesional. Recientemente hizo parte de la miniserie ‘Volvió Juanita’, mientras avanza en su proceso de recuperación.

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