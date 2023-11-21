Nació el hijo de Cintia Cossio y Jhoan López. Fotos

Después de varios rumores, hace unos minutos, a través de Instagram, Cintia Cossio confirmó el nacimiento de su segundo hijo con el también creador de contenido Jhoan López. En su perfil donde tiene 7,8 millones de seguidores, posteó un reel de fotos con su bebé en brazos.

En la descripción escribió la fecha de nacimiento del bebé: “01-09-2025″. Asimismo, en las imágenes se observa recibiendo a su bebé después de la cesárea; también aparece su esposo y su hijo mayor. De igual manera, Yeferson, su hermano, se observa en otra foto cargando al bebé.

“Felicitaciones, qué emoción”, “el sentimiento más hermoso del mundo”, “Dios los bendiga”, “felicidades y bendiciones para ese nuevo bebé y tu familia”, “Maquillada con pestañas y las uñas echas, eso acá no te lo permiten”, “felicidades y muchas bendiciones”, “solo Cintia puede salir tan perfecta en su parto”, “lo más importante que el bebé y la mamita estén bien, sanitos y felices”, “felicidades por la llegada del nuevo bebito López Cossio”, “felicidades nena qué Dios te bendiga siempre”.

Historia de amor de Cintia Cossio y Jhoan López

Cintia Cossio y Jhoan López se conocieron cuando eran adolescentes. Sostuvieron un noviazgo por más de diez años, se casaron a los 20 años, y de esa unión nació su hijo Thiago. En noviembre de 2023, Cintia sorprendió a sus seguidores al anunciar su separación después de 12 años de matrimonio. Mencionó que sus problemas comenzaron en agosto y, a pesar de sus intentos por arreglar las cosas, finalmente decidieron que era mejor “dar un paso atrás” para evitar más daño.

“No hay terceras personas, si uno ve que está tratando de mejorar las cosas y no mejoran evítese un daño grande y párela ahí”, dijo en una oportunidad la influencer a través de sus redes sociales.

En el 2024 surgieron rumores de reconciliación alimentados por fotos y videos de ellos disfrutando de eventos. En marzo de 2025, confirmaron que estaban juntos nuevamente. Jhoan sorprendió a Cintia durante un viaje a Europa con una serie de regalos muy especiales: un ramo de girasoles, ropa, un oso de peluche gigante y una escapada romántica.

El resultado fue una propuesta simbólica con un anillo valorado en más de 200 euros, que ella aceptó con gusto para volver a ser su novia. Tras reavivar su romance, Jhoan compartió que decidieron mantener su vida privada alejada de las redes sociales y aclaró que su reencuentro no era una estrategia publicitaria.