Nació el hijo de Karina García y Kris R: revelan nombre y primeras imágenes del bebé

Este 8 de noviembre se confirmó el nacimiento del hijo de Karina García y Kris R. La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde anunció la llegada del nuevo integrante de su familia y puso fin a la expectativa que durante los últimos días generó el nacimiento de su primer hijo en común. Aunque no precisaron cuándo ocurrió el parto, sí hicieron oficial que el pequeño ya está en sus brazos.

Con el anuncio, Kris y KArina también despejaron uno de los misterios que rodearon el embarazo: el nombre que eligieron para el niño. Además, publicaron las primeras fotografías del bebé y compartieron con sus seguidores un mensaje dedicado a esta nueva etapa de sus vidas.

¿Cómo se llama el hijo de Karina García y Kris R? Así anunciaron su llegada al mundo

La pareja dio a conocer la noticia mediante una publicación en Instagram, acompañada de dos fotografías. En la primera aparece el cantante junto a la creadora de contenido durante el parto, mientras ambos tienen su primer encuentro con el recién nacido. La segunda imagen muestra al pequeño, quien aparece vestido con un conjunto blanco de tejido y del mismo material y color.

Junto a las fotografías, los padres revelaron que su hijo se llama Kairo Rangel García. La publicación está acompañada de un corazón blanco, un símbolo de infinito y la frase: "Un amor para toda la vida", con la que expresaron la emoción por la llegada del bebé.

Primeras imágenes de Karina García y Kris R junto a su recién nacido.

La elección del nombre había despertado curiosidad entre los seguidores de la pareja. Días antes del nacimiento, Karina García contó que ponerse de acuerdo con Kris R había sido una de las decisiones más difíciles de su embarazo. Según explicó, buscaban un nombre que comenzara con la letra K, tuviera un significado especial, combinara con los apellidos y, sobre todo, no fuera común. Incluso reconoció que por momentos contemplaron la posibilidad de cambiar la inicial, pero finalmente encontraron una opción que convenció a ambos.

Karina García, mamá por tercera vez: ¿cuántos hijos tiene Kris R?

La antioqueña ya tenía dos hijos de relaciones anteriores antes de la llegada de Kairo. Su hija mayor es Isabella Vargas García, conocida también como Isa, quien tiene 19 años. La joven siguió los pasos de su mamá en el mundo digital y también se dedica a la creación de contenido. En sus perfiles comparte videos de estilo de vida, moda, maquillaje, viajes y momentos de su cotidianidad. Cuenta con una comunidad propia de seguidores y trabaja con diferentes marcas a través de sus plataformas digitales. Actualmente vive en Medellín junto a su mamá y su hermano menor.

El nombre de Isa también cobró protagonismo durante la participación de su mamá en ‘La casa de los famosos Colombia‘ (2025). Mientras la influenciadora permanecía en el programa, Isabella se convirtió en una de sus principales defensoras fuera de la casa estudio: respondió a las críticas que recibía, expresó públicamente su respaldo y pidió a sus seguidores que la apoyaran en la competencia.

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Valentino Mesa García, de 6 años, es el segundo hijo de Karina García y nació de su relación con el cantante urbano Santiago Mesa Vásquez, conocido artísticamente como Smayv. El pequeño se ha convertido en uno de los protagonistas del contenido familiar de la influenciadora. Sus comentarios espontáneos y ocurrencias suelen llamar la atención de los seguidores de Karina, especialmente en los videos en los que ambos conversan y comparten situaciones cotidianas.

Su papá también ha hablado públicamente de la crianza del niño. En febrero de 2025, durante una entrevista con Dímelo King, Smayv defendió su papel como padre y explicó que decidió impedir que Valentino viera ‘La casa de los famosos Colombia’, debido a que consideraba que algunos comportamientos y discusiones del programa no eran apropiados para su edad. El cantante aseguró que su prioridad era protegerlo de situaciones que pudieran afectar su percepción de la mamá.

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